В Кропивницком, Днепре и Кременчуге раздались взрывы: в Украине продолжается масштабная воздушная тревога

В Кропивницком во время воздушной тревоги утром 13 января прогремели взрывы. Перед тем в Воздушных силах предупредили, что вражеские ракеты взяли курс на облцентр.

Видео дня

Об этом сообщает "Общественное". Слышны взрывы были и в Кременчуге, что на Полтавщине, а также в Днепре, на который враг направил "Кинжалы".

"В Кропивницком слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного. Воздушная тревога в области продолжается. Сохраняйте спокойствие. Не выкладывайте фото и видео вероятных результатов взрывов в социальные сети", – говорится в сообщении "Общественного".

Местные паблики сообщали о первом взрыве в 06:39 и о повторных – минутой позже.

О взрывах около 06.50 начали писать и паблики Кременчуга Полтавской области.

"Ракеты в направлении Кременчуга! Кременчуг, в укрытие!" – призывали тогда же в Воздушных силах.

Около 07:00 "Общественное" сообщило также о взрывах в Днепре. За считанные минуты до того Воздушные силы известили, что враг запустил аэробалистические ракеты "Кинжал", они взяли курс на этот облцентр.

Новость дополняется