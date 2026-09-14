"Олешки приветствуют!" Так начинает свои посты в Facebook жительница Олешек Херсонской области Алла Лыхман-Малиш. Ее последний пост датирован 8 сентября.

Видео дня

Город, подвергшийся масштабным разрушениям и затоплению после подрыва российскими войсками Каховской ГЭС, теперь оказался зажатым между двумя армиями. Более трех месяцев Олешки находятся в осаде – без поставок еды и лекарств и без возможности эвакуации. Территория вокруг города густо заминирована, а жители становятся мишенями атак дронов.

"Вы счастливый человек, если никогда не задумывались, что сильнее: инстинкт самосохранения или страх смерти от голода. Перед жителями города встал именно такой выбор. Погибнуть от мины или дрона или чуть позже от голода", – пишет Лихман-Малиш.

1 сентября колонну с гуманитарным грузом, которую местные жители ждали около месяца, атаковали дроны. Видео атаки было опубликовано в Telegram-канале Владимира Сальдо, назначенного Россией главой оккупированной части Херсонской области, который обвинил в нападении Украину.

Главные истории дня

По данным UA News, глава Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщила, что автомобили с продуктами были вынуждены развернуться из-за заминированной дороги, после чего их атаковали российские дроны.

"В настоящее время дороги, ведущие в город, контролируются российскими войсками и дронами, что делает безопасную доставку помощи практически невозможной", – говорится в сообщении.

Лихман-Малиш пишет, что некоторые жители от отчаяния пошли к автомобилям, чтобы забрать продукты.

"Так получилось, что колонна с продуктами была разбита дронами. Ответственности за это никто не взял. А что-то там все-таки уцелело. Продукты – на одной чаше весов, заминированная дорога длиной 7 км – на другой. Смельчаки нашлись, не много, кое-что набрали. Собрали даже подгоревший картофель, немного лука и намоченные дождем лаваши".

Она пишет, что жители в отчаянии готовы выходить из города пешком – через заминированные поля, под обстрелами. Но далеко ли они смогут дойти?

"Еще неделю – и всё, закончится сезон овощей. Настроения у людей панические и даже суицидальные, потому что нет сил смотреть в глаза ребенку, который не доедает, пожилым, которым еще нет 85, больным, искалеченным", – написала она в посте от 1 сентября.

"Внутренних резервов уже нет, кур кормить нечем, их забили. Собаки – одни ребра, кошки – как ветер. Не единичны случаи краж на огородах. Вышел из дома по делам, вернулся, а картошку уже кто-то выкопал, тыквы исчезли".

Украинско-болгарская художница Йона Тукузер обратилась к Папе Римскому Льву XIV с призывом стать голосом жителей Олешек и помочь с их эвакуацией.

"Я пишу Вашему Святейшеству с криком о жизни. В городе Олешки люди оказались в ловушке без еды. Город находится в блокаде более трех месяцев", – написала она. "Волонтеры, которые напрямую контактируют с жителями, сообщают о чрезвычайной гуманитарной изоляции".

"Святой Отец, я прошу Вас: пожалуйста, не дайте им умереть в тишине", – призвала она. Аналогичное письмо она направила Генеральному директору Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

К письмам был приложен отчёт волонтёрской группы Cola De Voluntarios Ayudantes a Animales. Волонтеры познакомились с жителями Олешок, помогая спасать животных, оказавшихся в зоне затопления после разрушения Каховской ГЭС, и с тех пор поддерживают с ними связь.

По словам волонтеров, люди умирают из-за отсутствия медицинской помощи и еды.

"В некоторых случаях даже невозможно забрать тела с улиц. В результате тела поедают сотни голодных брошенных домашних животных", – говорится в письме.

По оценкам волонтеров, в Олешках в настоящее время остается около 1 500 жителей, среди них примерно 40 детей.

В обращении Папу просят помочь привлечь внимание к кризису в Олешках, поддержать создание гуманитарного коридора для доставки еды, воды и лекарств, а также содействовать эвакуации людей.

Согласно отчету Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине от 25 июня, с 26 мая в Олешки не поступали поставки продовольствия, а жители не имеют доступа к медицинской помощи.

"Частые атаки дронов малой дальности и наличие наземных мин имеют разрушительные последствия для тысяч людей в этих общинах", – заявила Даниэль Белл, глава ММПЛУ. "Люди не могут уехать, еда не может попасть в город, а больные и раненые не получают необходимой медицинской помощи".

Американская писательница и журналистка Зарина Забриски, проживающая в Херсоне с 2023 года, также призывает эвакуировать жителей Олешек и других населенных пунктов, оказавшихся в подобной ситуации.

"Тысячи украинских мирных жителей, включая детей и пожилых людей, сейчас голодают на оккупированной Россией территории Херсонской области, в частности в Олешках и других населенных пунктах. Россия несет ответственность за этот рукотворный голод. Международное сообщество молчит", – написала она.

По её оценкам, в оккупированных Олешках, Голой Пристани и прилегающих населённых пунктах остаются 5 000–6 000 украинских гражданских лиц.

"Основываясь на многомесячной работе в регионе, могу сказать, что ситуация представляет собой тяжелый гуманитарный кризис: отсутствие поставок продовольствия, питьевой воды и медицинской помощи, отсутствие электричества, газа и отопления.

Дороги заминированы и контролируются российскими дронами. Гражданские становятся мишенями для российских операторов дронов в рамках тактики, которую уже называют "человеческим сафари". Любое передвижение ограничено. Колонны с продовольствием и медикаментами подвергаются нападениям и уничтожаются. Пути эвакуации заминированы. Связь крайне ограничена.

Единственный путь спасения – длинный маршрут через Россию и Беларусь, который подвергает украинских граждан фильтрации, задержаниям и насилию, но на данный момент он заблокирован".

Забриски говорит, что с апреля выступает за создание эвакуационного коридора. Несмотря на усилия украинских дипломатов и омбудсмена, по её словам, Россия отклонила варианты, которые позволили бы жителям безопасно покинуть город.

Украинские власти также призвали международных партнеров оказать давление на Россию, чтобы позволить гражданским лицам выехать, а гуманитарной помощи – попасть в город.

"Министерство иностранных дел призывает международных партнеров оказать давление на Россию, чтобы она соблюдала международное гуманитарное право, и потребовать создания эвакуационных коридоров и необходимых условий для безопасного прохода", – говорится в заявлении МИД от 6 мая. В ведомстве также сообщили, что Украина поднимет этот кризис на площадках ООН и ОБСЕ, а информацию о соответствующих преступлениях передаст международным мониторинговым миссиям.

Забриски призывает к международным переговорам по созданию и мониторингу гуманитарного коридора. Ее пост содержит перечень официальных заявлений и публикаций, документирующих гуманитарный кризис.

"У нас нет времени. Люди сейчас умирают от голода и становятся жертвами охоты с дронов".