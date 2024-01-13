Россия нарастила производство боеприпасов, но их качество падает, – Буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что страна-агрессор Россия в последние месяцы наращивает производство боеприпасов по сравнению с предыдущими годами. В то же время, качество этих снарядов снижается.

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Об этом Буданов сказал в интервью Le Monde. "С конца лета 2023 года наблюдаем увеличение количества произведенных Россией боеприпасов", – отметил он, добавив, что у российских ракет есть ряд недостатков, в частности, они часто промахиваются.

Глава ГУР также прокомментировал массированные ракетные атаки РФ, которыми для Украины закончился 2023-й и начался 2024-й год. По словам Буданова, причина таких действий россиян банальна – им хотелось поскорее объявить прошлый год "победным", а реальных успехов на поле боя у противника не было.

"Мы немедленно отправили им наш ответ. Целью были их военные объекты", – сказал он.

Буданов добавил, что ранее считалось, что у России сильная армия, но слабая экономика, однако оказалось, что все наоборот. Армия у страны-агрессора слабая, но сама РФ вовсе не голодает и может продержаться довольно долго.

Учитывая это, начальник ГУР считает, что западных санкций против Москвы недостаточно. Они должны были бы затронуть основные сектора экономики РФ: энергетику, металлургию и финансовую систему в целом.

Как писал OBOZ.UA ранее, в ГУР сообщили, что оборонная промышленность России способна производить 2 миллиона боеприпасов 122 и 152 мм в год. Однако полностью обеспечить потребности своей армии страна-агрессор в 2023 году не смогла – дефицит составил около полумиллиона снарядов.

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