Сколько боеприпасов Россия может производить за год и с какими проблемами столкнулся агрессор: в ГУР раскрыли цифры

Оборонная промышленность России способна производить 2 миллиона боеприпасов 122 и 152 мм в год. Полностью обеспечить потребности своей армии страна-агрессор в 2023 году не смогла – дефицит составил около полумиллиона снарядов.

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Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью для подкаста "(не)Безопасная страна". По его словам, сначала оккупанты возили снаряды из Беларуси, далее закупали их у Ирана, а затем пошли крупные партии из Северной Кореи.

В Украине знают, по каким маршрутам перевозили вражеские снаряды, на каких складах их хранят и как их дальше доставляют на фронт, рассказал Скибицкий.

В течение 2024 года Москва планирует увеличить производство боеприпасов, но имеет ряд проблем, связанных с нехваткой составных элементов, квалифицированного персонала и производственных мощностей.

"Наша оценка – в РФ будет оставаться дефицит на таком же уровне, 500 тысяч боеприпасов, и она будет пытаться где-то их найти", – сказал представитель ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, за первую неделю 2024 года Силы обороны нанесли по меньшей мере 12 результативных ударов по тылам врага, в результате были уничтожены четыре склада боеприпасов. Часть находилась в оккупированном Крыму.

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