Скорость достигает 600 км в час: за лето Россия увеличила количество ударов реактивными дронами по Украине на 700%

В течение лета РФ нарастила использование реактивных дронов в ударах по Украине на 700%. Если в июне их фиксировалось 350, то в августе – уже 2 800.

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Это создает дополнительные сложности для украинской системы противовоздушной обороны, ведь некоторые модели реактивных дронов могут разгоняться до 600 км/час. Подробности сообщает The Times со ссылкой на данные украинских Воздушных сил, проверенные британской разведкой.

Россия в восемь раз увеличила использование реактивных дронов

В восемь раз или на 700% увеличила Россия этим летом число ударов реактивными дронами по Украине.

Как пишет издание, в августе фиксировалось 2,8 тыс. таких атак. А еще в начале лета, в июне, их было 350.

Особую опасность реактивные дроны представляют потому, что они значительно быстрее более старых моделей с винтовыми двигателями. Вследствие этого средствам ПВО сложнее их обнаруживать и перехватывать.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал: за четыре последних дня августа Россия запустила по Украине около 800 реактивных дронов. Большинство из них летели на Киев. По словам Игната, россияне запускают эти дроны практически сразу с конвеера.

Главные истории дня

Сейчас Россия использует два основных типа реактивных ударных дронов.

Один из них – созданный на основе иранского "Шахеда" ударный БпЛА "Герань".

Его последняя, пятая модель способна развивать скорость до 600 км\ч. Этот дрон оснащен боевой частью массой до 90 кг и способен пролететь около 1000 км.

Второй из основных типов реактивных дронов на вооружении армии РФ получил название "Бандероль".

Его российские войска применяют с лета. Скорость этого дрона достигает 595 км\ч. Он несет до 114 кг взрывчатки, но пролететь способен в два раза меньшее расстояние, чем "Герань": до 480 км.

Ранее OBOZ.UA, рассказывал, что известно о новой российской ракете-дроне "Бандероль".

А в середине лета стало известно, что Россия разработала новые "Герани". Некоторые их характеристики появились в сети еще тогда.

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