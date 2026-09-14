Силы обороны сократили численность вражеской армии на 1700 оккупантов за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за сутки 13 сентября сократили численность российской оккупационной армии на 1700 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 508 тыс. 600 человек.

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Также были уничтожены сотни единиц вражеской техники и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери армии РФ за 13 сентября

Российские войска за сутки 13 августа потеряли еще 1 700 своих солдат. Общие же боевые потери врага в личном составе на утро 14 сентября составили 1 508 600 человек.

Список потерь противника пополнили также 1 танк (всего их уничтожено уже 12 345), 1 боевая бронированная машина (25 33), 74 артиллерийские системы (49 752), 7 РСЗО (2 127), 2 средства ПВО (1 637).

Пока не изменилось общее количество уничтоженных вражеских самолетов (442) и вертолетов (356). Но россияне потеряли за сутки ещё 12 наземных робототехнических комплексов (2 615) и 2 124 БПЛА оперативно-тактического уровня (516 441).

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В металлолом украинские воины также превратили 548 единиц автомобильной техники и автоцистерн (148 807) и 2 единицы спецтехники (4 683).

Кроме того, за время полномасштабной войны было уничтожено 35 российских кораблей/катеров, 2 подводные лодки и не менее 5 111 крылатых ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 сентября Силы обороны устроили эффектную атаку на Таганрог. В результате попаданий были уничтожены "Панцирь-С1", склад БПЛА "Молния" и склад ГСМ.

А 13 сентября дроны атаковали два крупных НПЗ в России – в Славянске-на-Кубани и Нижнекамске.

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