Четыре года после освобождения: Лубинец рассказал, сколько тел погибших обнаружили после деоккупации Харьковской области

В сентябре 2022 года Силы обороны героически освободили более 500 населенных пунктов Харьковской области. Практически вся область вернулась под контроль Украины. Впрочем, особенно сильным потрясением для всего мира стали массовые захоронения, обнаруженные в ходе деоккупации.

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Всего в Харьковской области обнаружили 981 тело. Среди них – 774 мирных жителя: 293 женщины, 415 мужчин и 27 детей. В отношении 39 человек не удалось установить пол. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Омбудсман посетил мероприятие, посвященное годовщине Харьковской наступательной операции 2022 года.

"За каждым освобожденным городом и селом стоят судьбы людей, переживших российскую оккупацию. Особенно сильным потрясением для Украины и всего мира стали массовые захоронения, обнаруженные в ходе деоккупации", – говорится в сообщении чиновника.

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Омбудсмен напомнил, что город Изюм стал одним из самых страшных свидетельств преступлений оккупации. По состоянию на сентябрь 2022 года из 436 эксгумированных тел у большинства были признаки насильственной смерти, у 30 – следы пыток. Также Лубинец рассказал, что тела людей находили со связанными руками, веревками на шее, переломанными конечностями и огнестрельными ранениями.

"Российская оккупация — синоним системных нарушений прав человека и международного гуманитарного права: убийств мирных жителей, незаконных задержаний, насильственных исчезновений, пыток, преследований за проукраинскую позицию и украинскую идентичность", — отметил омбудсман.

Он также добавил, что после освобождения в Харьковской области остались разрушенные дома, заминированные территории, утраченное имущество и разрушенные судьбы.

"В то же время часть населенных пунктов была повторно оккупирована противником с 2022 года. Наши граждане вновь оказались под угрозой российского произвола! Наш долг — помнить о каждом человеке, фиксировать каждое преступление и добиваться справедливости!" — подытожил Лубинец.

Напомним, что в конце августа Силы обороны Украины восстановили контроль над территорией вблизи села Западное в Купянском районе Харьковской области. По данным OSINT-аналитиков, украинские военные освободили 6,14 кв. км территории за пределами населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска не отказываются от намерений создать так называемую буферную зону на севере Украины. Несмотря на значительные потери, противник готовится к новым наступательным операциям и ищет слабые места в украинской обороне.

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