Силы обороны освободили более 6 кв. км территории в Харьковской области: что известно. Видео

Силы обороны Украины восстановили контроль над территорией вблизи села Западное в Купянском районе Харьковской области. По данным аналитиков OSINT, украинские военные освободили 6,14 кв. км территории за пределами населенных пунктов.

Видео дня

Проект DeepState 25 августа сообщил о продвижении Сил обороны между Западным и Дворичной. В сообщении об обновлении карты указано:"Силы обороны Украины восстановили контроль вблизи Западного".

Площадь российской оккупации на этом участке сократилась на 6,27 кв. км.

Восстановили контроль

Украинские военные продвинулись между селом Западное и поселком Двуречная Купянского района. При этом Двуречная остается под оккупацией, а Западное, по данным карты DeepState, частично находится под оккупацией, частично — в серой зоне.

Отдельно об операции сообщил 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия". По его данным, в ходе операции в Дворичанском районе иностранные военнослужащие Р.У.Г. корпуса зачистили участок местности к юго-западу от Дворичной и взяли под контроль северную часть Западного.

Главные истории дня

Бойцы также освободили лесной массив вблизи Западного. Видео операции обнародовал 23-й штурмовой полк "Р.У.Г" 2-го корпуса НГУ "Хартия".

Детали операции

По данным DeepState, на карте зафиксировано освобождение 6,14 кв. км территории за пределами населенных пунктов. При этом площадь российской оккупации сократилась на 6,27 кв. км, а район проникновения, обозначенный как серая зона, практически не изменился.

СМИ со ссылкой на DeepState и корпус "Хартия" сообщали также об освобождении более 7 кв. км вблизи Дворичной. В "Хартии" отметили, что украинские военные зачистили лесной массив и взяли под контроль северную часть Западного.

В то же время ситуация на этом участке остается динамичной. По данным DeepState, Дворичная остается под оккупацией, а Западное не находится полностью под контролем Сил обороны.

Напомним, российские оккупанты на Купянском направлении наступают небольшими группами и продолжают попытки проникнуть в городскую застройку. Для отражения штурмов украинские подразделения планируют усилить свои позиции дополнительными ударными дронами.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска не отказываются от намерений создать так называемую буферную зону на севере Украины. Несмотря на значительные потери, противник готовится к новым наступательным операциям и ищет слабые места в украинской обороне.

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