"Ситуация сложная": Сирский посетил военных на Купянском направлении. Фото

Российские оккупанты на Купянском направлении наступают небольшими группами и продолжают попытки проникнуть в городскую застройку. Для отражения штурмов украинские подразделения планируют усилить свои позиции дополнительными ударными дронами.

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Об этом сообщил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский. Он находился на Купянском направлении, где провёл совещание с командованием и командирами подразделений.

Российские войска атакуют небольшими пехотными группами

Главнокомандующий отметил, что во время поездки в Харьковскую область работал с командованием 10-го армейского корпуса, а также с командирами воинских частей и подразделений, выполняющих боевые задачи на Купянском направлении.

По его словам, совместно с военным руководством была подробно проанализирована оперативная обстановка и определены дальнейшие шаги по ее улучшению в Купянске и вокруг города.

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Сырский сообщил, что российские войска продолжают атаковать небольшими пехотными группами и пытаются проникнуть в городскую застройку.

В то же время Силы обороны Украины проводят контрдиверсионные мероприятия, уничтожают вражеские группы и постепенно вытесняют оккупантов из районов, где они еще сохраняют присутствие.

Приоритет – ударные беспилотники

Отдельно главнокомандующий отметил эффективное взаимодействие всех частей Сил обороны, выполняющих задачи на этом направлении.

По его словам, именно слаженные действия подразделений позволяют своевременно обнаруживать противника и наносить ему потери.

В ходе встречи Сырский заслушал доклады командиров о потребностях подразделений и принял решение о дополнительном усилении войск.

Среди приоритетов он назвал обеспечение подразделений дополнительными средствами огневого поражения, прежде всего ударными беспилотными комплексами. Также определены ответственные за дальнейшее обеспечение военных в соответствии с их насущными потребностями.

Ситуация остается сложной

Во время поездки главнокомандующий пообщался с украинскими военнослужащими.

"Ситуация остается сложной, но наши защитники держат строй, сохраняют боевой дух и ежедневно результативно уничтожают врага", – подчеркнул Сырский.

Он поблагодарил украинских воинов за стойкость, профессионализм и службу, отметив их вклад в защиту Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Сырского, российские войска не отказываются от намерений создать так называемую буферную зону на севере Украины. Несмотря на значительные потери, противник готовится к новым наступательным операциям и ищет слабые места в украинской обороне.

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