Поражены два вражеских танкера, корабль 'Светляк' и НПЗ 'Славнефть-Янос', – Генштаб

В ночь на 17 июля украинские военные нанесли серию ударов по объектам противника, связанным с его военной и экономической инфраструктурой. Под удары попали морские суда, нефтяная логистика и промышленные мощности России.

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В частности, удары были нанесены по танкерам, кораблю "Светляк" и одному из крупнейших НПЗ РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

Поражение морских целей и корабля "Светляк"

По информации Генштаба, 16 июля и в ночь на 17 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных целей противника. В частности, были поражены два танкера (один из них – газовоз) и буксир в акваториях Черного и Азовского морей.

В ведомстве отмечают, что эти суда использовались для транспортировки нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, в частности в обход международных санкций, а также для обеспечения нужд российских военных.

Отдельно сообщается о поражении сторожевого корабля проекта 10410 "Светляк" в Керчи. Такие корабли предназначены для патрулирования, сопровождения судов и выполнения задач в интересах военно-морских сил РФ.

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Удары по нефтяной инфраструктуре и НПЗ

Силы обороны также нанесли удары по ряду объектов топливно-энергетического комплекса. В частности, зафиксированы удары по нефтяному терминалу "ТЕС-Терминал-1" и складу горюче-смазочных материалов в Керчи, а также по нефтебазе "Шахтерск" в Донецкой области.

Кроме того, 16 июля был нанесён удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-Янос" в Ярославле. По предварительным данным, зафиксировано попадание с последующим возгоранием на территории предприятия.

Этот завод является одним из крупнейших в России и перерабатывает около 15 миллионов тонн нефти в год. Он производит широкий спектр нефтепродуктов, в том числе топливо, используемое для нужд военно-промышленного комплекса.

Поражение логистики и военных объектов

Помимо энергетических объектов, украинские войска нанесли удары по транспортной инфраструктуре, которую противник использует для военной логистики. В частности, поврежден железнодорожный мост через реку Кальмиус в районе Старомарьевки в Донецкой области и автомобильный мост в Курской области РФ.

Также сообщается о поражении склада материально-технических средств в районе Покровска и командно-наблюдательного пункта вблизи Новотроицкого.

Масштаб нанесённого ущерба и результаты поражения в настоящее время уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут систематически проводить мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", – добавили в Генштабе.