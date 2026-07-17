Использовался для ракетных ударов по Украине: бойцы СБУ уничтожили военный самолет Ту-95 в Энгельсе. Видео

Украинские силы нанесли очередной удар по военной инфраструктуре России в глубоком тылу. В результате операции был уничтожен стратегический самолет, который использовался для атак по территории Украины.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Такие действия являются ответом на российскую агрессию и направлены на укрепление безопасности государства.

"Благодарен нашим воинам за меткость. Снова были успешны дальнобойные удары по России в связи с этой войной. В частности, силами СБУ был уничтожен военный самолет Ту-95 в Энгельсе, который использовался для российских ракетных ударов по нашей стране", – говорится в сообщении.

Расстояние до цели составляет около 800 километров от государственной границы Украины, что свидетельствует о способности украинских сил действовать далеко за пределами фронта.

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Помимо уничтожения самолета, украинские силы также нанесли удары по другим важным целям. В частности, речь идет об объектах нефтяной отрасли России, имеющих стратегическое значение для обеспечения ее военных возможностей.

Также сообщается о поражении определенных целей на временно оккупированных территориях Украины. Конкретные детали операций пока не разглашаются.

Президент поблагодарил военных за точность и результативность операции.

"Справедливо и активно защищаемся... Повышаем цену для России за агрессию против нашего государства и народа. Спасибо всем, кто помогает!" – подчеркнул Зеленский.

В СБУ уточнили, что самолет получил критические повреждения – у него полностью оторвана хвостовая часть. Именно этот самолет систематически использовался для нанесения массированных ракетных ударов по Украине.

Спецоперация была проведена во исполнение поставленных президентом Украины задач по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора.

"СБУ систематически уничтожает важные элементы российской военной машины. Каждый ликвидированный стратегический бомбардировщик – это десятки незапущенных ракет по украинским городам, спасенные жизни украинцев и десятки миллионов долларов безвозвратных потерь для врага. Российская стратегическая авиация больше не может чувствовать себя в безопасности даже на своих самых отдаленных военных аэродромах", – отметили в украинской спецслужбе.

Что известно о стратегическом бомбардировщике Ту-95

Ту-95 – это советский стратегический бомбардировщик, который остается на вооружении России еще со времен холодной войны. Он был разработан в 1950-х годах и стал одним из символов дальнего авиационного флота благодаря большой дальности полета и способности нести ядерное оружие.

Самолёт оснащён четырьмя турбовинтовыми двигателями с противовращающимися винтами, что делает его одним из самых быстрых винтовых самолётов в мире.

Ту-95 способен преодолевать расстояние более 10 тысяч километров без дозаправки, что позволяет ему выполнять стратегические миссии на межконтинентальных дистанциях. Максимальная скорость самолета составляет около 800–900 км/ч.

С начала полномасштабного вторжения Ту-95 регулярно используют для массированных ракетных обстрелов украинской инфраструктуры. Именно с таких самолетов запускают крылатые ракеты по украинцам.

Запуск ракет осуществляется без вхождения в зону действия противовоздушной обороны, что делает этот самолёт важным элементом российской стратегии воздушных атак.

Несмотря на свой солидный возраст, эти бомбардировщики неоднократно модернизировались, что позволяет им оставаться эффективными носителями современного ракетного вооружения.

Накануне украинские ударные беспилотники уничтожили российский фронтовой бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму. Операцию провели спецназовцы Национальной гвардии Украины, нанеся точечный удар по самолету в момент его подготовки к боевому вылету.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 июля в российских городах Саратов и Энгельс прогремели взрывы в результате атаки украинских беспилотников. Навоенном аэродроме Энгельса вспыхнул пожар.

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