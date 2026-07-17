Россия нарастила удары по Одессе и области с задействованием тактической авиации: что задумали оккупанты и как бороться с угрозой

Российские оккупационные войска в июле усилили концентрированные налеты дронами по Одессе и области, а также стали крайне активно применять тактическую авиацию для ракетных обстрелов региона. С чем это связано, какие средства враг применяет сейчас – в рамках новой фазы атак, а также как с этим бороться? Давайте разберемся.

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Подробнее об этом – в новом материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Последний масштабный и концентрированный террор Одессы и области РОВ осуществляли в декабре 2025 – январе 2026 г. Тогда противник системно наносил удары по объектам энергетической инфраструктуры, создав эффект блэкаута на несколько недель, а также пытался нарушить логистику на Паланку, через Маякский мост. Для этих целей активно применялись дроны-камикадзе Shahed-136 и наносились удары баллистическими ракетами 9М723 с осколочно-фугасными и кассетными боевыми частями.

Стоит отметить, что РОВ регулярно систематизируют свои удары по разным регионам Украины и областным центрам с учетом неизменного приоритета на столице – Киеве. То есть, максимальную интенсификация ударов по Харькову, Запорожью, Одессе или Сумам враг не может поддерживать постоянно и одновременно, а только в формате "качелей" и с определенной очередностью. Что касается непосредственно Одессы, то рост ударов происходит в среднем один раз в квартал и нынешняя волна террора была вполне ожидаема после зимней фазы, но имеет ряд особенностей.

Главные истории дня

Июльский террор

В период с 11 по 13 июля, в пик ударов по Одессе и области, РОВ применили суммарно более 170 дронов-камикадзе, 26 ракет Х-59/69, 6 ракет Х-31П и одну 9М723.

С учетом применения ракетной компоненты такой масштаб одновременно задействованных средств поражения был сопоставим с "зерновым террором" 2023 года. Нюанс в том, что РОВ сейчас наносят удары преимущественно дронами и авиационными ракетами Х-59/69 и Х-31П, которые запускаются с тактической авиации.

То есть, не Х-101 и 3М14 "Калибр" или П-800 "Оникс", а также 9М723 ОТРК "Искандер-М", а именно авиационные Х-59/69 и Х-31П вынуждающие противника применять фронтовую авиацию в виде Су-30СМ, Су-34, Су-35 и даже "не имеющий аналогов в мире" Су-57.

В данном случае речь идет не только о применении носителей, которые вырабатывают свой ресурс, но и об угрозе их поражения – несмотря на то, что пуски осуществляются в воздушном пространстве временно оккупированного полуострова Крым. Поражение воздушной цели типа истребителя в определенных условиях – это куда более гарантированный результат, нежели из наземной мобильной пусковой установки.

Применяемые средства

Для ударов по Одессе и области РОВ стали активно задействовать многофункциональные истребители Су-30СМ, Су-35 и почти пятого поколения Су-57, а также фронтовой бомбардировщик Су-34. Они применяются для пусков ракет Х-59/69, а также Х-31П, одновременно с прикрытием друг друга. Особенно эта функция прикрытия возлагается на Су-35.

Эти боевые самолеты (для пусков по Одессе и области) используют преимущественно воздушное пространство временно оккупированного полуострова Крым с максимальным приближением в районе мыса Тарханкут, зона Черноморское – Оленовка, а это около 100 км до Одессы. На таком расстоянии имеющиеся средства поражения у Воздушных сил ВСУ пока (именно пока) не могут предотвратить террор РОВ.

Многое смогут изменить истребители JAS 39 Gripen с ракетами METEOR, имеющими дальность поражения цели до 200 км и лучшую в своей категории ракет "воздух-воздух" – "no escape zone". Но это в будущем, а пока… нет.

В первую очередь, такие удары агрессора решают тактического характера вопросы. Но с учетом задействования уникальных для ВКС РФ Су-57, считающихся самыми современными в боевом составе войск, можно говорить либо о чрезмерном внимании командования к таким ударам, либо об ограниченных возможностях используемого ресурса – для выполнения не столько задач, решающих важные вопросы на поле боя, сколько для продолжения реализации неизменной концепции террора гражданских.

Обращает на себя внимание и то, что Су-57, позиционируемые российской пропагандой как самолеты-невидимки пятого поколения, соревнующиеся с F-22 и F-35, очень хорошо видны всеми радарными системами. Об их входе в воздушное пространство акватории Азовского моря сообщают практически все мониторинговые каналы. Вот такие "невидимки"…

Что же до средств поражения, то, как я отметил, их несколько видов, а именно – Х-59/69 и Х-31П.

Ракета средней дальности Х-59М "Овод-М", а также модификация Х-59М2/МК2 обладает дальностью поражения цели по характеристикам до 285-290 км, но чем больше дальность – тем ниже точность. Оптимальная дальность поражения целей – 100-150 км. Боевая часть в зависимости от модификации варьируется от 150 до 320 кг.

Известно, что до полномасштабного вторжения в Украину запас ракет Х-59 у России оценивался в 500 единиц, а их активное применение началось с 26 марта 2022 по 4-16 ракет в сутки.

Ракету разработали еще в 1975 году, а приняли на вооружение в 1980-м. Ее основным носителем были изначально Су-17, а после их вывода из эксплуатации – Су-24. В настоящее время ракеты модификаций Х-59 применяют истребители Су-30, Су-35, Су-57 и фронтовой бомбардировщик Су-34.

Су-57 также применяет модификацию Х-69, представляющую собой ту же Х-59, но не округлой формы, а прямоугольной, созданной специально для размещения во внутренних отсеках этого истребителя. Также ракета Х-69 получила несколько больший запас хода и массу боевой части благодаря форме, но в остальном это "квадратная копия" Х-59.

Также ракеты семейства Х-59 показали себя крайне отвратительно, в ходе войны в Чечне, продемонстрировав не только низкую точность, но и полную зависимость от погодных условий.

Х-59/69 достаточно эффективно перехватываются практически всей номенклатурой ЗРК малого и среднего радиуса действия и на сегодняшний день это единственный способ минимизации ущерба и исходящих от них угроз.

Что касается Х-31П – это старая советская противорадиолокационная ракета, принятая на вооружение в 1989 году. Ее эффективная дальность поражения составляет около 70 км, хотя максимальная указывается в 110 км. Масса боевой части – до 100 кг.

При том, что это продукт советского ВПК, он даже сейчас остается у противника наиболее эффективным средством прорыва эшелонированной ПВО и нанесения высокоточных ударов. Х-31П не применяют просто так, чтобы покошмарить мирное население, а целенаправленно выжигают ими либо элементы ПВО, типа РЛС и ПУ, командные пункты и т.д. либо для высокоточного поражения другого типа объектов, где необходим гарантированный результат с обходом всех защитных средств противника.

Ракеты Х-31П имеют один из самых низких показателей перехвата в сравнении со всеми другими ракетными средствами поражения, в чем и заключается их основная опасность.

Таким образом, можно говорить о том, что Россия значительно увеличила ракетный террор Одессы и области, применяя тактического уровня средства и минимизировав оперативно-тактическую компоненту, но при этом повысив износ авиации, особенно уникальных (с чем я категорически не согласен по качественному принципу) Су-57, параллельно создавая угрозы для их сбития.

Но нынешний террор отличается не только катализацией ракетной компоненты.

Реактивные испытания

Реактивные дроны-камикадзе на базе Shahed-238 под названиями "Герань-2" и "Герань-3" в течение второй недели июля максимально активно одиночными и парными группами работали по Одессе, порою с периодичностью пусков нон-стоп.

Очевидно, что Россия в очередной раз испытывала на регионе комплекс новых тактик применения реактивных дронов, приоритет в производстве которых сейчас поступательно выделяется у РОВ.

Я неоднократно отмечал, что Одесса и область для российских оккупантов представляют собой достаточно удобный полигон для испытания как новых образцов террора, например, той же же эрзац-ракеты "Бандероль" либо нынешних Shahed-238, так и апробирования тактики их применения. За неполную неделю мы имели возможность зафиксировать минимум дюжину разных тактических экспериментов с реактивными дронами.

На сегодняшний день именно Одесса и область являются наиболее интенсивными направлениями применения противником реактивных дронов-камикадзе, а также ракет типа Х-59/69 и Х-31П.

Отвлекающий внимание террор и выводы

Нынешний всплеск террора относительно Одессы и региона в целом можно пояснить как стремлением противника испытать новые реактивные средства поражения и тактику их применения, так и попыткой отвлечь внимание от катастрофы РОВ в Южной оперативной зоне – как на материковой, полуостровной, так и морской части.

На сегодняшний день можно говорить о полном провале весенне-летней наступательной кампании РОВ, неспособности командования оккупантов решить нарастающую проблему логистического локдауна на материковом юге и вывести из изоляции полуостров Крым, а также деблокировать Азовское море. Более того, удары по коммерческому флоту РФ с Азовского моря расширились на Черное.

В этой связи, как видим, причин как минимум две. Практическая, военная цель – отшлифовка применения реактивных дронов-камикадзе, которые в не таком уж и далеком будущем станут более массовым, если не основным инструментом террора. Пропагандистская – одиночными ударами по сухогрузам в украинских водах отвлекать внимание от катастрофы российского флота в Азовском море. А также пусками авиационных ракет смещать акцент с изолированного Крыма и в целом, кризиса Южной оперативной зоны.

Отдельного внимания заслуживает именно резко возросшее применение авиационных ракет и тактической авиации, что может быть также связано с дефицитом на полуострове Крым боекомплекта к ОТРК "Искандер-М", а также страхом выводить в открытое море носители 3М14 "Калибр". Сравнить в данном случае могу с участившимся применением РОВ зенитных управляемых ракет 5В55 и 48Н6ДМ комплексов С-300 и С-400 вместо 9М723 ОТРК "Искандер-М".

Также на себя обращает внимание то, что в терроре принимает участие стабильно ограниченное количество авиационных средств, обычно это по два Су-30СМ и Су-34, а также по одному Су-35 и Су-57. Суммарно за один террористический вылет участвует шесть бортов. И ни разу не фиксировалось в воздухе, например, 15 или 20 боевых самолетов для масштабирования ракетного удара, либо одновременное повторение подобной интенсивной практики ударов на других направлениях. При этом нельзя сказать, что у ВКС РФ дефицит этих боевых машин.

Ввиду всего выше изложенного отмечу, что причиной интенсификации ударов по Одессе является как практическая необходимость, так и демонстративные судороги от беспомощности. Тем не менее, без получения соответствующих средств противодействия, конкретных авиационных и ракетных комплексов, оперативно нивелировать этот террор сейчас не представляется возможным. Единственное – это минимизация ущерба посредством активного применения ЗРК малого и среднего радиуса действия.