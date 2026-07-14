Россия наращивает удары по Киеву из комплексов С-400: почему именно сейчас и чем эти ракеты опаснее "обычной" баллистики

Российские оккупанты с начала июля неоднократно, системно били по столице Украины, используя баллистические средства поражения. Причем нередко для нанесения ударов противник применял не классические баллистические ракеты 9М723 ОТРК "Искандер-М", а ракеты системы ПВО большого радиуса действия ЗРС С-400. Учитывая время подлета в минуту-две и то, что тревога звучит уже после ударов – сейчас это очень тревожит киевлян.

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Подробнее о ситуации – в новом материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

От "пробы пера" до системных ударов

В действительности Россия применяет ракеты систем противовоздушной обороны типа С-300 и С-400 для ударов по наземным объектам в Украине с 2022 года.

Первый верифицированный удар ракетами типа 5В55 ЗРК С-300 состоялось в ночь на 14 июля 2022 года. Тогда были обстреляны Николаев и ряд населенных пунктов Донецкой области.

Причиной, по которой армия страны-агрессора стала активно применять для ударов по наземным целям ракеты 5В55 стал возникающий дефицит баллистических 9М723, запасы которых исчерпались за четыре с половиной месяца активных обстрелов. В итоге, не достигнув желаемого результата, но испытывая потребность в регулярном терроре гражданского населения, было принято решение начать применять 5В55 как временный заменитель 9М723.

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Тогда для многих стало открытием, что предназначенные казалось бы для перехвата воздушных целей ракеты можно использовать для ударов по наземным объектам, хотя таким свойством обладают практически все системы ПВО. В свою очередь ракеты 5В55 при таком использовании приобретали баллистические свойства – как по скорости полета, так и по траектории. Большое количество находившихся на хранении таких ракет решили для РОВ вопрос с масштабированием террора против гражданских.

Проблемой для оккупантов со временем стало то, что ракеты 5В55 имели дальность полета до 75 км, а после того как Украина стала активно применять реактивные системы залпового огня М142 HIMARS, стали теряться и сами пусковые установки С-300, попадающие под высокоточные ответные удары.

В декабре 2022 года противник впервые применил ракеты 48Н6 комплекса С-400 для ударов по наземным целям в Украине, а 14 января 2023 года РОВ нанесли первый массированный удар по Киеву с применением ракет 48Н6ДМ с усиленной боевой частью массой 180 кг и наполнением из десятков тысяч осколочных элементов – шрапнели.

Угроза С-400

Комплекс ПВО, предназначенный для защиты, превратился в руках российских оккупантов в средство террора – причем неизбирательного характера.

Повторюсь, ракеты С-400 предназначены для перехвата воздушных целей, что уже само по себе делает для них удары по наземным объектам не профильными. Кроме того, специфика большинства советских/российских ракет в том, что они не столько высокоточно перехватывают воздушную цель, сколько взрываются рядом с ней, усыпая ее множеством осколочных элементов – шрапнелью.

То есть, принцип этих ракет не высокоточное поражение, а создание облака осколков, которые и повреждают цель.

Не будучи априори высокоточным средством, ракеты С-300 и С-400 этой точностью тем более не обладали при непрофильном использовании, если только не имели дополнительного наведения на цель или установки модуля спутниковой навигации.

Дальность поражения ракет С-400 варьируется от модификации ЗУР, но в целом можно говорить о среднем показателе в 200 км.

Скорость полета ракет также отличается, но в среднем это от 2 100 до 2 500 метров в секунду. То есть, ракета преодолевает за минуту от 125 до 150 км. В случае с нанесением удара по Киеву с территории Брянской области ракета С-400 летит немногим более минуты.

В большинстве случаев за такой короткий промежуток времени традиционная звуковая воздушная тревога не успевает прозвучать и максимум, что возможно – это получение электронного оповещения в предельно сжатый промежуток времени.

Что же получается в итоге?

Зенитные управляемые ракеты комплекса С-400 представляют собой неточные средства поражения, начиненные десятками тысяч осколочных элементов.

В отличие от осколочно-фугасных боевых частей и даже кассетных 9М723, обладающих взрывным потенциалом эквивалентом в 500 кг, именно шрапнель у маломощных весом 180-килограммовых БЧ представляет наибольшую угрозу из-за большого радиуса разлета. С другой стороны, в случае именно таких средств поражения работает принцип "двух стен".

Точность ракетам С-400 могут поднять дистанционным донаведением на цель либо размещением дополнительного модуля спутниковой навигации, но зачастую РОВ этим себя не обременяют.

В свою очередь, чтобы дотянуться до Киева из Брянской области, комплекс противнику приходится размещать в зоне досягаемости ответного удара широкого спектра средств. Главное – своевременное обнаружение выхода пусковой установки на позицию.

И еще важный момент. Баллистическая траектория полета делает эту ракету недостижимой для перехвата большинством систем ПВО – кроме ЗРК Patriot.

Что касается того, почему российские оккупационные войска масштабировали применение этих ракет именно сейчас, практически заменяя ими 9М723 (как это было в 2022 году). Не хотелось бы быть голословным, но это действительно может быть связано с нехваткой 9М723 (ОТРК "Искандер-М") для поставленной задачи: интенсификации террора Украины, особенно столицы – Киева.

Ну а для борьбы с ударами С-400 (имеющих значительно меньший радиус действия нежели ОТРК "Искандер-М"), вполне применим дистанционный метод охоты. Вопрос только в своевременной фиксации пусковых установок.