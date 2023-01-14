В Киеве прогремели мощные взрывы: Россия атаковала столицу Украины ракетами

Утром 14 января в Киеве прогремел ряд мощных взрывов. Россия атаковала украинскую столицу ракетами.

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В частности, под вражеским ударом оказалась критическая инфраструктура Днепровского района Киева. Об этом сообщили в городских властях и в Офисе президента Украины.

Утром 14 января киевляне услышали ряд мощных взрывов. От них в квартирах горожан дрожали окна, сработала сигнализация на автомобилях. Некоторые киевляне сравнивают интенсивность взрывов с работой пулемета.

В момент, когда город вздрогнул от громких взрывов, воздушная тревога объявлена не была. Сирена включилась уже после них.

В Киевской городской военно-гражданской администрации констатировали, что на украинскую столицу была совершена ракетная атака.

"Ракетная атака на столицу. Находитесь в укрытиях до отбою тревоги! Ждите дальнейшей официальной информации", - говорится в сообщении.

По данным Офиса президента Украины, атакованы объекты критической инфраструктуры.

"Ракетная атака на объекты критической инфраструктуры. Детали выясняются. Оставайтесь в укрытиях!" – написал заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко в 9:43.

По состоянию на 9.46 известно, что под ракетным ударом РФ оказался Днепровский район Киева.

"Взрывы в Днепровском районе. Все службы направляются на место. Оставайтесь в укрытиях!" – сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Впоследствии мэр уточнил, что обломки вражеской ракеты упали в Голосеевском районе столицы.

"В Голосеевском районе столицы, на нежилую территорию, упали обломки ракеты. Пострадавших нет", - говорится в сообщении Кличко.

По предварительной информации КМВА, в столице зафиксировано попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы.

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