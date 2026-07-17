Враг не отказывается от намерений создать "буферную зону" на севере Украины — Сырский

Российские войска продолжают рассматривать возможность расширения боевых действий на севере Украины. Несмотря на значительные потери, противник готовится к новым наступательным операциям и ищет слабые места в украинской обороне.

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Украинское командование подчеркивает необходимость усиления защиты и укрепления оборонительных рубежей. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Планы РФ и подготовка к наступлению

По словам главнокомандующего, Россия не отказывается от намерений захватить новые украинские территории и создать так называемую "буферную зону" на севере страны. Враг, несмотря на потери, продолжает наращивать производство вооружения и готовится к дальнейшим наступательным действиям на широком участке фронта.

Кроме того, российские силы активно пытаются выявить уязвимые места в обороне Украины и предпринимают попытки проникновения в межпозиционное пространство.

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Укрепление обороны и инженерные работы

В ответ на эти угрозы украинская сторона сосредотачивает усилия на укреплении обороны. Ключевую роль играют фортификационные сооружения, инженерные заграждения и системы защиты от дронов.

В первом полугодии 2026 года, по словам Сирского, удалось наладить системную работу по построению эшелонированной обороны, развитию защиты от беспилотников и подготовке населенных пунктов к возможным боевым действиям. Такие меры в сочетании с эффективным огневым поражением позволяют сдерживать противника и снижать его наступательный потенциал.

Совещания и дальнейшие задачи

В ходе рабочего совещания по вопросам фортификационных сооружений руководство ВСУ заслушало доклады командующих, представителей Государственной специальной службы транспорта и руководителей областных военных администраций. Обсуждались темпы и качество обустройства оборонительных рубежей, состояние противодроновой защиты и готовность населенных пунктов к обороне.

По итогам совещания определены проблемные вопросы, приняты конкретные решения и обозначены первоочередные задачи. Главнокомандующий подчеркнул, что ключевая цель остается неизменной – не допустить реализации планов противника, удержать инициативу и обеспечить стабильность на фронте.

"Впереди ещё значительный объём работы, которую необходимо выполнить своевременно и качественно. От этого напрямую зависят устойчивость нашей обороны, эффективность боевых действий и, самое главное, — жизнь украинских воинов. Благодарю всех, кто ежедневно работает над укреплением обороны государства: военнослужащих, командиров, специалистов Государственной специальной службы транспорта, руководителей областных военных администраций, органы местной власти и всех, кто причастен к этому чрезвычайно важному делу. Работаем бок о бок. Слава Украине!" – подытожил главкомандующий.

Как сообщал OBOZ.UA, скорость продвижения российских войск на фронте в Украине в первом полугодии этого года снизилась вдвое. Однако россияне намерены расширить свое наступление в Днепропетровской и Запорожской областях. При этом растет интенсивность российских ракетно-дроновых ударов и применения управляемых авиабомб.

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