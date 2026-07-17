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Враг не отказывается от намерений создать "буферную зону" на севере Украины — Сырский

Ольга Ганюкова
War
3 минуты
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В ответ на эти угрозы украинская сторона сосредотачивает усилия на укреплении обороны
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Российские войска продолжают рассматривать возможность расширения боевых действий на севере Украины. Несмотря на значительные потери, противник готовится к новым наступательным операциям и ищет слабые места в украинской обороне.

Украинское командование подчеркивает необходимость усиления защиты и укрепления оборонительных рубежей. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Планы РФ и подготовка к наступлению

По словам главнокомандующего, Россия не отказывается от намерений захватить новые украинские территории и создать так называемую "буферную зону" на севере страны. Враг, несмотря на потери, продолжает наращивать производство вооружения и готовится к дальнейшим наступательным действиям на широком участке фронта.

Кроме того, российские силы активно пытаются выявить уязвимые места в обороне Украины и предпринимают попытки проникновения в межпозиционное пространство.

РФ не отказывается от намерений создать буферную зону на севере Украины
Россия не отказывается от намерений создать буферную зону на севере Украины

Укрепление обороны и инженерные работы

В ответ на эти угрозы украинская сторона сосредотачивает усилия на укреплении обороны. Ключевую роль играют фортификационные сооружения, инженерные заграждения и системы защиты от дронов.

В первом полугодии 2026 года, по словам Сирского, удалось наладить системную работу по построению эшелонированной обороны, развитию защиты от беспилотников и подготовке населенных пунктов к возможным боевым действиям. Такие меры в сочетании с эффективным огневым поражением позволяют сдерживать противника и снижать его наступательный потенциал.

РФ не отказывается от намерений создать буферную зону на севере Украины
Россия не отказывается от намерений создать буферную зону на севере Украины

Совещания и дальнейшие задачи

В ходе рабочего совещания по вопросам фортификационных сооружений руководство ВСУ заслушало доклады командующих, представителей Государственной специальной службы транспорта и руководителей областных военных администраций. Обсуждались темпы и качество обустройства оборонительных рубежей, состояние противодроновой защиты и готовность населенных пунктов к обороне.

По итогам совещания определены проблемные вопросы, приняты конкретные решения и обозначены первоочередные задачи. Главнокомандующий подчеркнул, что ключевая цель остается неизменной – не допустить реализации планов противника, удержать инициативу и обеспечить стабильность на фронте.

"Впереди ещё значительный объём работы, которую необходимо выполнить своевременно и качественно. От этого напрямую зависят устойчивость нашей обороны, эффективность боевых действий и, самое главное, — жизнь украинских воинов. Благодарю всех, кто ежедневно работает над укреплением обороны государства: военнослужащих, командиров, специалистов Государственной специальной службы транспорта, руководителей областных военных администраций, органы местной власти и всех, кто причастен к этому чрезвычайно важному делу. Работаем бок о бок. Слава Украине!" – подытожил главкомандующий.

РФ не отказывается от намерений создать буферную зону на севере Украины
Россия не отказывается от намерений создать буферную зону на севере Украины

Как сообщал OBOZ.UA, скорость продвижения российских войск на фронте в Украине в первом полугодии этого года снизилась вдвое. Однако россияне намерены расширить свое наступление в Днепропетровской и Запорожской областях. При этом растет интенсивность российских ракетно-дроновых ударов и применения управляемых авиабомб.

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