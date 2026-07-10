«До перелома в войне далеко»: Сырский озвучил ближайшие планы РФ

Скорость продвижения российских войск на фронте в Украине в первом полугодии этого года снизилась вдвое. Однако россияне намерены расширить своё наступление в Днепропетровской и Запорожской областях.

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Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подводя итоги первого полугодия 2026 года. По его словам, российское командование не смогло развернуть масштабное наступление.

Что происходит

Если раньше россияне активно наступали на 13 направлениях, то сейчас таких направлений осталось шесть-семь.

"В настоящее время соотношение наших штурмовых действий к действиям противника составляет примерно 40 к 60. Благодаря активным действиям Сил обороны в первом полугодии 2026 года темпы продвижения российских войск сократились более чем вдвое. По темпам продвижения стороны фактически приблизились к паритету", — сообщил главнокомандующий.

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По данным ВСУ, среднемесячные потери оккупационных войск убитыми и ранеными составляют около 32 тыс. военнослужащих. В то же время, подчеркивает главнокомандующий, "до перелома в войне еще далеко".

"Агрессор не отказался от своих планов полной оккупации Луганской и Донецкой областей, стремится расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать и увеличить буферную зону в северных регионах Украины", – заявил главнокомандующий.

Кроме того, растет интенсивность российских ракетно-дроновых ударов и применения управляемых авиабомб.

"Вооруженные Силы Украины последовательно наращивают свой потенциал, чтобы дать врагу достойный отпор и в конечном итоге заставить Кремль пойти на справедливый мир на наших условиях", – добавил он.

Сирский также добавил, что за шесть месяцев с помощью системы Deep Strike было поражено 697 целей на территории агрессора – России. Ущерб оценивается как минимум в 6,1 млрд долларов, тогда как в рамках операции Middle Strike за полгода было поражено 7028 объектов России.

Кроме того, по данным главнокомандующего, артиллерия совершила более 456 тыс. огневых налётов. Ракетные войска нанесли более 1140 ударов, авиация — более 1100, подразделения поддержки — около 1400.

Напомним, в течение июня дроны выполнили более 437 тысяч боевых миссий и поразили более 200 тысяч подтвержденных целей, а также десятки стратегически важных объектов в рамках направления Deep Strike.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главнокомандующий отмечал, что Россия уже демонстрирует признаки истощения, однако говорить о переломе в войне пока преждевременно. Украинские военные продолжают наносить противнику значительные потери и систематически снижать его боевые возможности.

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