Мы действуем правильно, но говорить о переломе в ходе войны пока рано, — Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Россия уже демонстрирует признаки истощения, однако говорить о переломе в войне пока преждевременно. Украинские военные продолжают наносить противнику значительные потери и систематически снижать его боевые возможности.

Видео дня

Соответствующую оценку он обнародовал 7 июля в Facebook после ежемесячного совещания, посвященного подготовке военнослужащих и подразделений.

"Силы обороны Украины демонстрируют стабильно высокие показатели уничтожения личного состава российских оккупантов и их техники, последовательно разрушают вражескую логистику и наносят результативные удары по объектам военной и критической инфраструктуры, прежде всего по топливно-энергетическому комплексу Российской Федерации, который обеспечивает функционирование её военной машины", — отметил он.

Оценка ситуации

Главнокомандующий подчеркнул, что такие результаты свидетельствуют о правильности действий украинских Сил обороны. В то же время он предостерег от чрезмерно оптимистичных оценок ситуации на фронте.

Главные истории дня

"Это свидетельствует о том, что мы действуем правильно. В то же время говорить о качественном переломе в войне ещё рано. Агрессор демонстрирует признаки истощения, однако сохраняет значительный наступательный потенциал. Он наращивает численность своих войск, продолжает массированные удары по территории Украины, увеличивает производство средств поражения, готовится к перехвату инициативы и возможным наступательным действиям на новых участках фронта. Мы учитываем эти угрозы, работаем над укреплением устойчивости обороны и должны действовать на опережение", – написал Сырский.

Отдельно он сообщил, что эти вопросы стали одной из главных тем ежемесячного совещания по повышению качества подготовки военнослужащих. По словам главнокомандующего, после выполнения боевых задач именно обучение личного состава остается одним из ключевых приоритетов, ведь от его уровня зависят жизни военных, устойчивость подразделений и эффективность обороны.

Подготовка военных

Сырский заявил, что сегодня украинская армия имеет преимущество над российскими войсками именно по уровню подготовки личного состава. По его словам, это подтверждают как ход боевых действий, так и потери, которые несет российская армия.

В то же время, по словам главнокомандующего, противник пытается компенсировать этот фактор численным превосходством. Россия также планирует увеличивать протяженность линии фронта, которая уже превышает 1250 километров.

Сирский сообщил, что система подготовки украинских военных будет и в дальнейшем совершенствоваться. Он подчеркнул, что методики обучения должны быстро адаптироваться к изменениям тактики современной войны, развитию беспилотных систем, появлению новых видов вооружения и особенностям их боевого применения.

"Продолжаем наращивать подготовку младших командиров и сержантов", — отметил он.

Международная поддержка

Главнокомандующий также обратил внимание на развитие профессионального сержантского корпуса. По его словам, важную роль в этом процессе продолжают играть международные партнеры Украины.

"Важной составляющей развития профессионального сержантского корпуса остается поддержка наших союзников. Подготовка старших сержантов и командиров отделений в настоящее время осуществляется на территории шести государств — членов НАТО", — сообщил Сирский.

Он добавил, что Вооруженные силы постоянно получают отзывы от боевых подразделений о качестве обучения в учебных центрах. Эта обратная связь используется для совершенствования учебного процесса и повышения безопасности подготовки военнослужащих.

Кроме того, продолжается отбор кандидатов в колледжи сержантского состава как среди гражданской молодёжи, так и среди военнослужащих. Также поставлена задача по формированию резерва младших командиров для нужд Вооружённых сил Украины.

В заключение Сирский поблагодарил всех, кто занимается подготовкой украинских военных и ежедневно работает над укреплением обороноспособности государства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ракетах и беспилотниках, которыми Россия атаковала Киевв ночь на 2 июля, обнаружили около 35 тысяч иностранных компонентов. Эти детали попадают в Россию через реэкспорт из третьих стран.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!