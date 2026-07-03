В ракетах и дронах, атаковавших Киев 2 июля, обнаружили десятки тысяч иностранных компонентов: что известно

В ракетах и беспилотниках, которыми Россия атаковала Киев в ночь на 2 июля, обнаружили около 35 тысяч иностранных компонентов. Эти детали попадают в Россию через реэкспорт из третьих стран.

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Об этом во время встречи с журналистами сообщил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. Он пояснил, что количество иностранных компонентов определяют после исследования российских ракет и беспилотников, которые удалось получить почти неповрежденными благодаря работе средств РЭБ или после сбивания без значительных повреждений.

Специалисты анализируют каждое средство поражения, подсчитывают все его составляющие и определяют, какие именно компоненты содержатся в конкретных типах вооружения. После этого, зная количество ракет или беспилотников, примененных во время атаки, они могут установить общее количество использованных иностранных деталей.

Власюк отметил, что иностранные компоненты поступают в Россию путем реэкспорта через третьи страны. Речь идет о государствах Центральной Азии, Азии и Ближнего Востока.

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Он также сообщил, что в течение последних трех месяцев в Украине систематизировали серийные номера всех иностранных компонентов, обнаруженных в российских ракетах и беспилотниках. Эту информацию уже передали странам-партнерам.

По словам Власюка, правоохранительным органам предоставляют не только общие данные о количестве иностранных деталей, но и конкретные серийные номера компонентов для проведения расследований.

Российская атака на Киев 2 июля

В ночь на 2 июля российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву, в результате которого пострадали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Наибольшие разрушения понесла Дарницкий район, где ракета попала в многоэтажный дом, разрушив часть здания.

В результате вражеской атаки погибли 30 человек, ещё более 90 горожан получили ранения различной степени тяжести.

По данным ГСЧС, разрушения и пожары произошли в Дарницком, Шевченковском, Голосеевском, Печерском, Оболонском, Святошинском и Деснянском районах. Повреждены многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Также OBOZ.UA сообщал, что непосредственную ответственность за организацию удара по Киеву 2 июля несет начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов. В результате этой российской атаки погибли 30 мирных жителей.

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