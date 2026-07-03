Названо имя российского военного, который спланировал удар по Киеву 2 июля 2026 года: погибли 30 человек

Непосредственную ответственность за организацию удара по Киеву 2 июля несет начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов. В результате этой российской атаки погибли 30 мирных жителей.

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Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины начал досудебное расследование.

Следствие установило, что Валерий Герасимов спланировал и организовал атаку по предварительному сговору с высшим политическим руководством государства-агрессора.

"Установлено, что атака была спланирована и организована им по предварительному сговору с высшим политическим руководством государства-агрессора. Реализацию преступного замысла обеспечили подчиненные ему командующие и воинские подразделения", — сообщил Кравченко.

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По информации следствия, именно Герасимов объединил в единый план действия дальнюю авиацию, Черноморский флот, Сухопутные войска и подразделения беспилотных систем. Речь идет о силах, наносящих удары по территории Украины с использованием бомбардировщиков, кораблей-ракетоносцев, наземных оперативно-тактических ракетных комплексов, а также ракет типа "Х", "Кинжал", "Калибр", "Искандер" и ударных беспилотников.

"Целями этого удара не были военные или стратегические объекты. Россияне умышленно наносили удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре, унеся жизни невинных людей, по которым сегодня скорбит вся Украина", — добавил прокурор.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что в рамках этого уголовного производства будут расследованы и другие массированные ракетные и дронные атаки по территории Украины. Правоохранители также заявили, что устанавливают полную цепочку ответственности российского военного командования – от лиц, принимавших решения, до тех, кто непосредственно запускал ракеты и беспилотники по украинским городам.

Уголовное производство возбуждено по части второй статьи 438 Уголовного кодекса Украины, которая касается нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, а также отдачи приказа о совершении таких действий.

Российский удар по Киеву 2 июля

В ночь на 2 июля российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву, в результате которого пострадали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Наибольшие разрушения понесла Дарницкий район, где ракета попала в многоэтажное здание, разрушив его часть.

В результате вражеской атаки погибли 30 человек, ещё более 90 горожан получили ранения различной степени тяжести.

По данным ГСЧС, разрушения и пожары произошли в Дарницком, Шевченковском, Голосеевском, Печерском, Оболонском, Святошинском и Деснянском районах. Повреждены многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киеве всю ночь напролет продолжались поисково-спасательные работы на месте вражеского удара, нанесенного Россией в ночь на 2 июля. Спасатели извлекли из-под завалов тела еще трех погибших.

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