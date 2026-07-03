Силы обороны Украины провели успешную локальную контрнаступательную операцию, которая по своей тактической схеме и результатам выходит далеко за рамки стандартной позиционной войны.

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В течение последних полутора месяцев, в условиях беспрецедентного оперативного затишья, Силы обороны Украины восстановили контроль над территорией, которая более года находилась под оккупацией российских войск. По проверенным оценкам французского аналитика Клемана Молена, площадь освобожденной территории составляет около 50 квадратных километров. Проект DeepState, в свою очередь, указывает на общий положительный баланс за июнь 2026 года, причем площадь возвращенных территорий может превышать отметку в 84 квадратных километра. Это не оперативно-стратегический прорыв, способный в одно мгновение обрушить линию фронта на десятки километров, но это хирургически выверенный тактический удар, демонстрирующий тектонические изменения в характере ведения боевых действий.

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Географическая привязка этой операции локализуется на Запорожском направлении, в секторе к югу от Орехова, включая районы Нестерянки и Гуляйполя. Именно здесь 19 июня 2026 года было зафиксировано смещение передовой линии российских войск на запад и юг. Это не случайное проникновение небольших пехотных групп, а результат скоординированного механизированного штурма. Украинское командование реализовало то, что еще недавно считалось почти невозможным в условиях насыщения фронта беспилотниками: было осуществлено скрытое сосредоточение бронированного кулака с последующим прорывом подготовленной обороны противника. Факт начала наступления с механизированного удара, подтвержденный Моленом, окончательно разрушает нарратив о полной устарелости бронетехники. Броня остается решающим аргументом там, где удается обеспечить информационную тишину и подавить разведывательный контур противника.

Ключевым условием этого продвижения стала кампания тотальной логистической изоляции поля боя, известная как "middle strike campaign". Без неё любой механизированный рывок был бы мгновенно нивелирован подтяжкой резервов и огнём артиллерии. Украинские подразделения беспилотных систем, в частности 414-я бригада "Птицы Мадяра" и 1-й отряд НГУ "Азов", методично создали "зону смерти" на глубину от 50 до 150 километров за линией боевого столкновения.

Приоритетной целью стал военный автотранспорт и топливозаправщики на критической трассе М-14 (Р-280) "Ростов – Крым". Технологическая основа этого замысла базируется на трёх типах ударных дронов, выполняющих взаимодополняющие роли. Первый тип – это тяжёлый БПЛА "Behemoth" (Бегемот), способный нести 70 кг боевой нагрузки на расстояние до 150 км и наносить удары по мостам, в частности Чонгарскому и Геническому, а также узловым складам. Второй тип – дрон "Hornet" (Шершень) от компании Swift Beat LLC, оснащенный оптической системой наведения с элементами машинного зрения, терминалом Starlink и устойчивый к воздействию средств РЭБ, что позволяет ему охотиться на движущиеся цели в радиусе 50 км. Третий тип – массовые и дешёвые ударные системы типа "Dart" (Дротик) и "Baton" (Батон), которые применяются роями для изнурения мобильных групп ПВО и добивания логистики. Совокупный результат этой воздушной войны измеряется уничтожением более 500 единиц грузового транспорта и бензовозов и падением интенсивности грузопотока по трассе М-14 на 71%. Это привело к искусственному дефициту топлива и боеприпасов непосредственно на передовых позициях РФ в Запорожской области, что сделало невозможным быстрый маневр резервами для закрытия бреши, пробитой украинской бронетехникой.

Реакция российского командования на потерю контроля над территорией является тактически ожидаемой, однако показательной с точки зрения информационного сопровождения. Российская авиация нанесла около 75 ударов управляемыми авиабомбами по обширному сектору, который еще недавно находился под их же контролем. Это классическая тактика выжженной земли, направленная на разрушение любых защитных сооружений и лесополос, которые украинские войска могли бы использовать для закрепления. Увеличенная до 95 км дальность полета КАБ позволяет российским ВКС наносить удары, не заходя в зону поражения украинской ПВО среднего радиуса, что остается одним из главных препятствий для стабилизации новой линии фронта. Параллельно в российском медиапространстве введен режим жесткой цензуры. За весь июнь в этой сфере было опубликовано лишь две видеозаписи, и обе они, по свидетельству аналитиков, фактически подтверждают украинское продвижение. Абсолютное отсутствие традиционных кадров поражения украинских механизированных колонн свидетельствует о том, что украинская операция не просто достигла внезапности, но и обеспечила надёжный купол РЭБ и физическое уничтожение вражеских средств наблюдения непосредственно в тактической глубине, что сделало невозможным создание выгодного для врага пропагандистского контента.

Общий территориальный баланс за июнь 2026 года демонстрирует негативную для РФ динамику второй месяц подряд. Хотя в Донецкой области российские войска в ходе массированных штурмов захватили 84 квадратных километра, они потеряли почти аналогичный объем на других участках, прежде всего в Запорожской и Харьковской областях, что привело к суммарному нулевому или отрицательному балансу. Это не просто обмен территориями. Темпы продвижения армии РФ сократились на 70 % по сравнению со второй половиной 2025 года. Российская армия, обладая тотальным превосходством в живой силе и артиллерийских боеприпасах, оказалась неспособной преобразовать это в устойчивые оперативные успехи из-за критической уязвимости собственных логистических цепочек.

Выводы из этой операции.

Во-первых, зафиксирован прецедент успешного прорыва позиционной ловушки за счет технологического доминирования в воздухе на тактической и оперативной глубине. Беспилотная блокада тыла оказалась более эффективной, чем массированные артиллерийские дуэли.

Во-вторых, механизированный штурм остается актуальным инструментом, но только тогда, когда искусственно создан "логистический вакуум" в полосе обороны противника.

В-третьих, оперативная тишина в сочетании с полной цифровой и визуальной изоляцией поля боя стала не менее важным оружием, чем сами бронемашины, поскольку лишила врага информационного преимущества.

Попытка России компенсировать тактический провал массированным сбросом 75 КАБ на собственную бывшую территорию – это жест ярости, а не стратегическое решение. Эта операция доказывает, что наступление 2026 года – это не тотальное наступление пехоты, а холодная математика уничтожения бензовозов, складов и мостов, после которой даже незначительное механизированное усилие приводит к обвалу фронта на тактическом уровне.