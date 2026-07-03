Россия увеличила паузы между массированными ударами по Украине, но на это есть ряд причин: анализ за месяц

В июне 2026 года российские оккупанты, как бы странно это ни звучало, умеренно использовали дроны-камикадзе и дроны-приманки, хотя начинали месяц крайне активным террором. А вот что касается ракет, то враг активизировал применение баллистики и едва не вышел на черный рекорд.

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Об этом и многом другом – в новом материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Ракетные удары

В июне Россия запустила по территории Украины 200 ракетных средств поражения (что несколько меньше майских 222), из которых было перехвачено 105 целей или 52% от общего количества (аналогично как и в мае).

В течение месяца РОВ провели два массированных, комбинированных ракетных удара по Украине, а именно 2 и 15 июня. Таким образом, разрыв между атаками увеличился от недели/полутора до более чем двух недель (с учетом того, что враг нанес в ночь на 2 июля) – а это указывает на потребность врага в накоплении для подготовки таких ударов.

Если говорить непосредственно о номенклатуре задействованных оккупантами ракетных средств террора, то она выглядела в июне следующим образом:

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9М723/KN-23/5В55 – 105 ракет, из которых были сбиты 39;

Х-101* – 57/56;

3М22 "Циркон"- 16/6;

Х-59/69 – 8/1;

3М14 "Калибр" – 5/3;

Х47М2 "Кинжал" – 2/0;

неустановленного типа – 7 ракет.

* - отсутствует конкретизация типа крылатых ракет дозвукового типа как авиационного базирования Х-101, морского 3М14 "Калибр", сухопутного 9М727/728 "Искандер-К", а потому были опубликованы общие данные.

Как видим, противник весьма активно продолжает применять баллистические средства поражения и в прошлом месяце был близок к установлению очередного рекорда в этой категории. Большая часть ракет, которые не удалось перехватить, относятся именно к баллистическому типу. В свою очередь перехват крылатых ракет имеет очень высокий показатель – 95%.

Таким образом, в вопросах массовости террора РОВ в течение июня в категории ракетной компоненты не показали феноменальных результатов. А регулярные удары по российским предприятиям, задействованным в ракетостроительстве, явно влияют как на производство продукции, так и ее накопление, и формирование БК для ударов. С другой стороны, интенсивность именно баллистической компоненты пока не демонстрирует разительного снижения и остается лидером применения.

Что касается промежутка между обстрелом в ночь на 15 июня и 2 июля, то это может говорить о: 1) серьезной подготовке РОВ к очередному массированному комбинированному удару и накоплению боекомплекта, 2) недостаточном количестве пусковых и носителей, а также в ряде случаев и недостаточном производственном потенциале.

Налеты дронов

В июне российские оккупационные войска применили по территории Украины достаточно умеренное количество дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и дронов-приманок "Гербер"/"Пародий" – 5 749, из которых было перехвачено 5 289 или 92%.

Этот показатель значительно ниже майского абсолютного рекорда налетов – 8 150, хотя начинался июнь с крайне интенсивного применения РОВ дронов. Только за первую неделю было 2 136, после чего отметился спад.

В течение месяца неоднократно фиксировались налеты, когда в течение суток было менее 100 средств поражения.

Это может быть обусловлено изоляцией Крыма, сложностями логистики и доставки дронов на полуостров, а также фактической потерей "роботоспособности" сразу нескольких пусковых площадок.

В свою очередь, производство дронов на территории России не прекращалось и эффект накопления имеет место быть. По состоянию на 1 июля РОВ имели накопленный ресурс около 2 500 дронов комбинированной номенклатуры и были полностью готовы к массированному налету 2 июля.

Это не означает, что враг имел/имеет возможность их все одновременно запустить, но показывает, что дефицита в этой категории средств террора нет.

Налет в ночь на 2 июля

Поскольку этот итоговый за июнь материал выходит на следующий день после нового массированого комбинированного удара 2 июля, я не могу обойти его стороной.

Прежде всего статистика задействованных противником средств:

дроны – 496, из которых сбито было 476;

9М723/KN-23/5В55 – 24/4;

Х-101* – 34/32;

3М14 "Калибр" – 8/8;

3М22 "Циркон"- 4/0;

Х-59/69 – 4/4.

Стоит отметить, что несмотря на накопленный РОВ боекомплект, удар оказался не рекордным по количеству, но все же есть ряд отличительных черт.

В первую очередь это то, что враг применил одно из наибольших за все время подобных налетов количество именно реактивных дронов-камикадзе модификаций Shahed-238 и Karrar.

Не могу сказать, что это указывает на переход "Алабуги" и завода "Купол" в Ижевске на производство преимущественно реактивных дронов-камикадзе (с целью обхода и снижения эффективности украинских дронов-перехватчиков), но факт остается фактом – это самое массированное применение реактивных средств террора.

С другой стороны, производство реактивных дронов в России крайне энергозатратное. И это изделие не только дороже, но и сложнее в процессе выпуска готовой продукции из-за острой зависимости РФ от целого ряда силовых компонентов иностранного происхождения. Не исключено, что снижение интенсивности налетов в июне может быть связано именно с переходом на производство реактивных дронов и замедлением общих процессов.

Что же до ракетной компоненты, то она была вполне предсказуема по своему составу. Также она явно указывает на то, что противник не только ориентируется на баллистику как основное средство террора, но и параллельно с масштабированием применения этих средств испытывает крайние трудности с другими. Например, с авиационными Х-101 и морского базирования – 3М14 "Калибр".

РОВ поднимали в воздух для удара авиационной компонентой 10 стратегических бомбардировщиков ракетоносцев Ту-95МС (7) с потенциалом пуска 8 ракет, и Ту-160 (3) – с потенциалом пуска 12 ракет каждый. Грубо говоря, суммарный пуск при максимальной загрузке этих носителей должен был составлять 92 ракеты Х-101. Применено было 34.

Стоит отметить, что пуски были осуществлены не с 7 стратегов Ту-95МС, а с четырех, но даже при таком количестве получается, что пришлось по 4-5 ракет на самолет, хотя при полной заполняемости достаточно было бы для такого удара три Ту-160 либо четыре Ту-95МС.

И речь не столько в нехватке ракет, сколько в критическом износе ресурса этих самолетов. Они предназначены для решения стратегических задач, но пятый год выполняют тактические миссии по террору гражданского населения.

И, конечно же, самой большой проблемой при перехвате целей стали баллистические ракеты: из 24 было сбито всего 4. Проблема перехвата баллистических средств поражения остается критически актуальной для Воздушных сил ВСУ и несет значительно большую угрозу, а также суммарный эффект разрушений нежели все остальные применяемые РОВ ракеты.

Выводы

Июнь 2026 года в вопросах российского террора тыловой Украины оказался достаточно сдержанным, хотя это месяц стартовой фазы летней наступательной кампании РОВ.

Очевидно, что на это значительно оказали влияние удары Сил беспилотных систем Украины по предприятиям России, задействованным в производстве ракет. Ну, а парализация логистики значительно ограничивает возможности как доставки БК на целый ряд пусковых площадок, так и возможность безопасно их использовать в привычном режиме.

Тем не менее, умеренная интенсивность террора РОВ в июне не отменяла накопительные процессы, которые несут прямую угрозу очередным массированным комбинированным налетом/ударом. И речь не только об уже случившейся атаке в ночь на 2 июля, но и ко тех, которые можно ожидать в ближайшее время – с учетом пауз в неделю-две.

Но все же растущие паузы и ограниченность возможностей РОВ в вопросах масштабирования террора являются показательными.