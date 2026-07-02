Россия атаковала Киев "Шахедами", горит крыша отеля: первые подробности

С вечера среды, 1 июля, страна-агрессор Россия начала массированную атаку на Киев. Враг направил в сторону украинской столицы десятки ударных беспилотников.

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По вражеским целям работали силы ПВО, однако есть и информация о попаданиях. О последствиях атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В Деснянском районе столицы обломки БпЛА упали возле частного дома. Пожара не произошло.

В Шевченковском районе – предварительно, есть падение обломков на территорию нежилого здания, загорелась крыша. Также в этом же районе, в самом центре Киева, возник пожар на крыше отеля. В сети сообщили, что речь идет о CityHotel Residence.

В КГВА отметили, что дроны приближаются к Киеву с нескольких направлений. Существует угроза атаки в несколько этапов.

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Как сообщал OBOZ.UA, вечером в среду, 1 июля, страна-агрессор Россия подняла в воздух свою стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Очередная комбинированная атака противника на Украину началась ранее с запуска россиянами ударных беспилотников с ряда локаций.

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