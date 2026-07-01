Россия подняла в воздух группы стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160: возможны пуски крылатых ракет

Вечером в среду, 1 июля, страна-агрессор Россия подняла в воздух свою стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Очередная комбинированная атака противника на Украину началась ранее с запуска россиянами ударных беспилотников с ряда локаций.

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О передвижении вражеских целей сообщают Воздушные силы ВСУ. В областях продолжают работать силы противовоздушной обороны.

Что известно об атаке

Мониторинговые каналы сообщали, что Россия перебазировала снаряженные ракетами стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на "Энгельс" и "Оленью". Также недавно была отмечена передислокация пусковых установок "Искандер" с Дальнего Востока в Брянскую область.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка получила информацию об очередном массированном ударе российских захватчиков по территории Украины этой ночью. Москва готовила эту атаку в течение определенного времени.

Мониторы предупреждали об особой опасности для Киева и Киевской области, а также Днепра и Днепропетровской области. Именно враг там активно разведывал ряд объектов.

Главные истории дня

По состоянию на вечер 1 июля уже продолжалась атака дронов на Украину. Ударные БПЛА, в частности реактивные, фиксировались в частности в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Сумской и Херсонской областях.

Около 23:00 стало известно, что произошел вылет авиагруппы стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Энгельс-2" (Саратовская область РФ). Чуть позже появилась информация о вылете авиагруппы Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область РФ).

По состоянию на 23:30 в направлении пусковых рубежей направлялись около девяти Ту-95МС: 5-6 с "Оленьи" и 2-3 с "Энгельс-2". Кроме того, было известно о нахождении до четырех самолётов Ту-160 в пределах центральной части РФ.

Дополняется...

Как сообщал OBOZ.UA, утром в среду, 1 июля, российские войска нанесли ракетный удар по Полтавской области. Целью захватчиков стало одно из предприятий, расположенное рядом с областным центром. Вследствие атаки пострадали четыре человека.

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