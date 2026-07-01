Россия нанесла ракетный удар по Полтавской области: есть пострадавшие

Утром в среду, 1 июля, российские войска нанесли ракетный удар по Полтавской области. Целью захватчиков стало одно из предприятий, расположенное рядом с областным центром.

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В результате атаки, по предварительной информации, пострадали два человека. Об этом сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич.

Что известно о вражеской атаке

О громком взрыве, который был слышен в Полтаве, чиновник сообщил в 09:00.

"В Полтаве прогремел взрыв. Информация уточняется. До отбоя воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях!" – написал он.

Уже через час глава ОВА уточнил, что в результате вражеской атаки зафиксировано попадание в одно из предприятий.

"Зафиксировано попадание ракеты по одному из предприятий Полтавского района. По предварительным данным, два человека получили травмы. Информация уточняется", – отмечается в сообщении.

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По информации секретаря Полтавского горсовета Екатерины Ямщиковой, в результате взрывной волны от удара выбиты стекла в 39 окнах двух учебных заведений. Расположенные рядом здания, по предварительным оценкам, не пострадали.

"Сотрудники департаментов гражданской и социальной защиты населения оперативно провели визуальный осмотр и обследование территории ближайшего жилого массива. Предварительно повреждений не обнаружено. В двух учреждениях профессионально-технического образования в результате взрывной волны выбиты 39 окон. Благодарим все оперативные службы и спасателей за взаимодействие", – сообщила она.

Напомним, утром 1 июля российские оккупанты атаковали Херсон, нанеся удар по маршрутке с пассажирами в Центральном районе города. В результате вражеской атаки погибли двое пассажиров, ранения получили девять человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 июля враг атаковал сразу пять автозаправочных станций в Днепропетровской области. В результате массированных ударов россиян погибла женщина, ещё трое человек получили ранения.

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