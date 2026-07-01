Оккупанты массированно атаковали АЗС на Днепропетровщине: погибла женщина, трое раненых. Фото
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Российские войска продолжают наносить целенаправленные удары по Днепропетровской области. В течение ночи враг атаковал сразу пять автозаправочных станций в регионе.
В результате массированных ударов россиян погибла женщина, ещё трое человек получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Враг наносил удары по АЗС Днепропетровской области
В регионе этой ночью россияне нанесли удары по пяти АЗС. На всех заправках вспыхнули пожары и было повреждено оборудование.
В результате вражеских атак погибла женщина.
Еще три женщины получили ранения. Одну из пострадавших госпитализировали. Еще две жительницы области получили медицинскую помощь и будут продолжать лечение амбулаторно.
Как сообщал OBOZ.UA, 30 июня в Сумах в результате атаки РФ пострадали 11 человек: враг нанес удар по объекту гражданской инфраструктуры. Одну из женщин зажало бетонными плитами.
А 26 июня Россия нанесла удар по Днепру. Там было разрушено предприятие, погибли пять человек, много пострадавших.
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