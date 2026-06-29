Россия нанесла удар по Днепру: повреждено предприятие, пострадали семь человек

Днём 29 июня Россия нанесла удар по Днепру. Под ударом оказалось частное предприятие: зафиксированы разрушения.

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В результате нападения пострадали по меньшей мере семь человек, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Об атаке сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Что известно об атаке

О том, что Россия вновь атаковала Днепр, Ганжа сообщил в 10:43.

"Враг нанес удар по Днепру. Разрушено частное предприятие. Предварительно, есть пострадавшие", – написал чиновник.

Никаких других подробностей первое сообщение об атаке не содержало.

Позже Ганжа сообщил, что в результате вражеской атаки ранения получили как минимум семь человек.

"Семь человек получили ранения в результате атаки россиян на Днепр. 22-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают всем необходимую помощь", – говорилось в сообщении, опубликованном в 11:27.

В Воздушных силах ВСУ в 10:26 предупреждали о высокоскоростной цели, летевшей в направлении Днепра.

Некоторые мониторинговые каналы писали о баллистике.

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