Сбор на авто для 3-й штурмовой бригады: осталось 100 тыс. грн до закрытия

Украинцы должны поддерживать своих защитников, ведь именно благодаря совместным усилиям тыла и фронта удается держать линию обороны. Ребята из 3-й штурмовой бригады срочно нуждаются в сборе средств на автомобиль, а именно 100 000 грн. Среди донаторов разыграются пять пинов "Идея Нации", три брелока и два комикса "Боги войны". Если 2000 человек забросит по 50 грн, сумма будет собрана.

Как поддержать сбор

банка Monobank: нажмите здесь;

нажмите здесь; карта Monobank: 4441 1111 2400 0823;

4441 1111 2400 0823; конверт Приват24: перейти по ссылке;

перейти по ссылке; карта Приват: 5168 7521 4309 2875.

Автомобиль для ребят – это не роскошь, а жизненно необходимый ресурс, доставка боеприпасов, эвакуация раненых и быстрое передвижение во время штурмовых операций. Каждая гривна поможет спасти жизнь и сделать воинов более эффективными на передовой.

Ребята уже частично собрали сумму на авто, но самостоятельно перекрыть остальное невозможно. Нужно 100 000 грн, если обратиться к математике то это всего лишь 2000 человек, которые задонатять по 50 грн, чтобы полностью закрыть сбор.

Бонус для донаторов

5 пинов "Идея Нации";

3 брелока "Идея Нации";

2 комикса "Боги войны".

Даже если вы не можете донатить распространение этого поста, репост в соцсетях или рассказ друзьям – огромная поддержка.

