Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюПутін чекає на капітуляцію, але Україна має протриматися на день довше. Інтерв’ю з МельникомПутін чекає на капітуляцію, але Україна має протриматися на день довше. Інтерв’ю з МельникомУкраїнців "готують" до нового курсуУкраїнців "готують" до нового курсу: що буде з доларом в банках після 1 жовтняШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріУ Кремлі знайшли "нову" причину продовжувати війну проти України і згадали ЗахідУ Кремлі знайшли "нову" причину продовжувати війну проти України і згадали ЗахідУкраїні потрібно повернути мито на експорт брухту €180 за тонну для всіх напрямків, і лише після цього відкривати експорт – EBAУкраїні потрібно повернути мито на експорт брухту €180 за тонну для всіх напрямків, і лише після цього відкривати експорт – EBAВсе тримала під своїм контролем: внаслідок удару РФ по будівлі НАН України загинула Наталія Букало. ФотоВсе тримала під своїм контролем: внаслідок удару РФ по будівлі НАН України загинула Наталія Букало. Фоторосійський окупант"Мені за твоє вбивство ще грошей дадуть": російські окупанти запустили хвилю терору в РФ після повернення з УкраїниЗеленський, який дав Потапу звання заслуженого артиста, відреагував на вимогу українців скасувати указ і провал голосування в РадіЗеленський, який дав Потапу звання заслуженого артиста, відреагував на вимогу українців скасувати указ і провал голосування в Раді

Оголошено терміновий збір для піхоти Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 75 тис. грн ($1 650 )

Дарина Герцева
Дарина Герцева
Time to read3 хв
icon 201,1 т.
shares152
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригади
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригади
Джерело: Колаж OBOZ.UA Джерело -

Піхотинцям 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади, які щодня виконують бойові завдання, терміново потрібна допомога у зборі коштів на 7 малих інверторних генераторів для піхотних позицій. Генератори можна доставляти на позиції навіть дроном, вони дають змогу заряджати павербанки та прилади спостереження. Підтримати збір можна через Monobank, ПриватБанк або PayPal ([email protected]).

Як задонатити на збір для учасників компанії ''Вівальді''

Як задонатити на збір для учасників компанії "Вівальді"

Джерело: DniproM

Як задонатити на збір

Для чого піхоті потрібні малі інверторні генератори

Малі інверторні генератори – це компактні пристрої, які дають змогу отримувати електроенергію в місцях, де немає доступу до стаціонарної електромережі. Для військових на передових позиціях таке обладнання може бути важливим елементом забезпечення повсякденних потреб підрозділу.

Читайте також
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 12,3 т.
Тримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в Олешках
icon 12,3 т.
Тримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в Олешках
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 8,7 т.
Їй назавжди буде 16: з’явились подробиці про дівчину, яку Росія вбила ударом по Сумах. Фото
icon 8,7 т.
Їй назавжди буде 16: з’явились подробиці про дівчину, яку Росія вбила ударом по Сумах. Фото
Іван ЧерленськийІван Черленський
icon 2,7 т.
Окупанти намагаються повернути втрачені позиції на Олександрівському напрямку: військовий розповів, що відбувається. Карта
icon 2,7 т.
Окупанти намагаються повернути втрачені позиції на Олександрівському напрямку: військовий розповів, що відбувається. Карта

У межах цього збору планується придбати 7 генераторів для піхоти 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади. Обладнання має використовуватися на піхотних позиціях, де важливі компактність, економне споживання пального та можливість швидкого транспортування.

Однією з ключових переваг таких генераторів є їхній невеликий розмір і вага. За відповідних умов обладнання можна доставити на позицію навіть за допомогою дрона. Це особливо важливо для військових підрозділів, яким необхідно отримувати необхідні засоби безпосередньо на передових позиціях, де доставка наземним транспортом може бути ускладнена.

Генератори також дають можливість заряджати павербанки та прилади спостереження. Таке використання допомагає підтримувати роботу електронного обладнання, яке військові застосовують під час виконання завдань.

Чому генератори потрібні на передових позиціях

Для військових, які перебувають на передовій, доступ до електроенергії має практичне значення. Павербанки та прилади спостереження потребують регулярного заряджання, а можливість зробити це безпосередньо на позиції дозволяє підтримувати готовність обладнання до роботи.

Окремою перевагою малих інверторних генераторів є економне споживання бензину. Доставляти пальне на позиції може бути складно, тому обладнання, яке потребує відносно невеликої кількості пального, зручніше використовувати в умовах обмеженого постачання. Водночас фактичні витрати бензину залежать від конкретної моделі та навантаження.

Ще одна важлива характеристика – рівень шуму. Завдяки своїм конструктивним особливостям інверторні генератори можуть працювати тихіше, ніж багато інших подібних пристроїв.

Якщо немає можливості долучитися фінансово, не менш важливим є поширення інформації про збір. Чим більше людей дізнається про потреби військових, тим більше можливостей забезпечити підрозділ необхідним обладнанням.

Як повідомлялось раніше, українським військовослужбовцям із 4 окремої важкої механізованої бригади ЗС України необхідна нова машина, оскільки попередній пікап був знищений на фронті. Видання OBOZ.UA розпочало збір коштів, щоб допомогти нашим захисникам.

Схожі теми
Третя окрема штурмова бригадавійськовіДопомога ЗСУфінансова допомогадопомогаУкраїнаЕнергетикаелектроенергіягенератор
facebook152

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись