Піхотинцям 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади, які щодня виконують бойові завдання, терміново потрібна допомога у зборі коштів на 7 малих інверторних генераторів для піхотних позицій. Генератори можна доставляти на позиції навіть дроном, вони дають змогу заряджати павербанки та прилади спостереження. Підтримати збір можна через Monobank, ПриватБанк або PayPal ([email protected]).

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Для чого піхоті потрібні малі інверторні генератори

Малі інверторні генератори – це компактні пристрої, які дають змогу отримувати електроенергію в місцях, де немає доступу до стаціонарної електромережі. Для військових на передових позиціях таке обладнання може бути важливим елементом забезпечення повсякденних потреб підрозділу.

У межах цього збору планується придбати 7 генераторів для піхоти 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади. Обладнання має використовуватися на піхотних позиціях, де важливі компактність, економне споживання пального та можливість швидкого транспортування.

Однією з ключових переваг таких генераторів є їхній невеликий розмір і вага. За відповідних умов обладнання можна доставити на позицію навіть за допомогою дрона. Це особливо важливо для військових підрозділів, яким необхідно отримувати необхідні засоби безпосередньо на передових позиціях, де доставка наземним транспортом може бути ускладнена.

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Генератори також дають можливість заряджати павербанки та прилади спостереження. Таке використання допомагає підтримувати роботу електронного обладнання, яке військові застосовують під час виконання завдань.

Чому генератори потрібні на передових позиціях

Для військових, які перебувають на передовій, доступ до електроенергії має практичне значення. Павербанки та прилади спостереження потребують регулярного заряджання, а можливість зробити це безпосередньо на позиції дозволяє підтримувати готовність обладнання до роботи.

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Окремою перевагою малих інверторних генераторів є економне споживання бензину. Доставляти пальне на позиції може бути складно, тому обладнання, яке потребує відносно невеликої кількості пального, зручніше використовувати в умовах обмеженого постачання. Водночас фактичні витрати бензину залежать від конкретної моделі та навантаження.

Ще одна важлива характеристика – рівень шуму. Завдяки своїм конструктивним особливостям інверторні генератори можуть працювати тихіше, ніж багато інших подібних пристроїв.

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Якщо немає можливості долучитися фінансово, не менш важливим є поширення інформації про збір. Чим більше людей дізнається про потреби військових, тим більше можливостей забезпечити підрозділ необхідним обладнанням.

Як повідомлялось раніше, українським військовослужбовцям із 4 окремої важкої механізованої бригади ЗС України необхідна нова машина, оскільки попередній пікап був знищений на фронті. Видання OBOZ.UA розпочало збір коштів, щоб допомогти нашим захисникам.

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