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В Сумах в результате атаки РФ пострадали 11 человек: одну из женщин зажало бетонными плитами. Фото и видео

Катя Поплюйко
War
2 минуты
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Россияне нанесли удар по гражданскому объекту в Сумской области
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Во вторник, 30 июня, военные российской армии нанесли удары с помощью КАБ в Сумской области. Под атакой врага оказался объект гражданской инфраструктуры.

Пострадали 11 человек, в том числе одна из женщин оказалась зажатой тяжелыми бетонными плитами. Об этом сообщили глава Сумской ОГА Олег Григоров и ГСЧС Украины.

Что известно об атаке РФ

О целенаправленной атаке оккупантов чиновник сообщил в 11:28.

"Управляемыми авиабомбами враг сегодня нанес удар по объекту гражданской инфраструктуры в Сумской общине. Зафиксировано четыре удара", – написал он.

Спасателям удалось извлечь из-под завалов женщину.
Оккупанты атаковали Сумскую область.

По предварительной информации, в медицинские учреждения доставили семерых пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии. Спасателям также удалось извлечь из-под завалов женщину. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Сотрудникам ГСЧС удалось спасти 2 человека.
Оккупанты атаковали Сумскую область.

В ГСЧС добавили, что спасателям удалось спасти двух человек, которых обнаружили на верхних этажах поврежденного здания.

Оккупанты атаковали Сумскую область.
Спасателям удалось извлечь женщину из-под завалов.

"Самая сложная ситуация сложилась с женщиной, которую зажало большими бетонными плитами. Несмотря на все сложности и угрозу повторных ударов, специалисты ГСЧС с помощью спецтехники извлекли пострадавшую и доставили её в "скорую", – говорится в сообщении.

Сотрудникам ГСЧС удалось спасти 2 человека.
Сотрудникам ГСЧС удалось спасти 2 человека.

Напомним, днем 29 июня Россия атаковала частное предприятие в Днепре: были зафиксированы разрушения. В результате атаки есть погибшие, также пострадали около 30 человек, четверо из раненых находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июня РФ нанесла авиаудары по Запорожью. Под ударом оказались жилые дома. Вражеская атака унесла жизни двух горожан. 17 человек получили ранения, среди них – двое несовершеннолетних.

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