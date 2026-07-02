Блог | Важно противодействовать террору, а не готовиться к выборам
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После таких обстрелов российскими преступниками гражданских объектов и глубоко осознанного желания продолжать терроризировать и убивать людей в Украине понятны, по крайней мере, три вещи:
Во-первых: украинские ПВО/ПРО работают на высоком профессиональном уровне, но 100% сбивания ракет не будет, поэтому усиливаем защиту и стараемся поражать российские НПЗ и, желательно, ещё больше поражать пусковые установки врага.
Во-вторых: готовиться нужно не к выборам, а к сложной зиме (хотя украинцам и не привыкать, но каждая зима и атаки врага делают инфраструктуру менее устойчивой).
В-третьих: нужно уже сейчас предупредить всех причастных, что российские выборы на оккупированных территориях запрещены, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Соболезнования родным и близким погибших… Смерть – врагам!