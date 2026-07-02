Исторический позор "страны-бензоколонки": Россия лишилась переработки и умоляет Азию о спасении

Украинская кампания ударов средней и большой дальности в июне 2026 года достигла беспрецедентных масштабов. Массированные атаки по военным объектам и критической инфраструктуре вызвали каскадный эффект, который не только парализует логистику оккупационных войск, но и провоцирует острый дефицит бензина внутри России.

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Москва оказалась в глубоком экономическом и военном тупике и теперь вынужден умолять о помощи у других стран. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Логистический коллапс оккупантов

В июне 2026 года интенсивность ударов ВСУ средней дальности по оккупированным территориям выросла почти в полтора раза. Силы обороны Украины нанесли не менее 303 ударов, в то время как в мае этот показатель составлял 210.

Основной удар пришелся на логистические узлы оккупированного Крыма и юга Украины. По оценкам аналитиков ISW, эта кампания уже начала сказываться на линии фронта: продвижение российских войск существенно затруднено, а наступательные операции оперативно блокируются из-за разрушения путей снабжения.

Параллельно Украина резко нарастила дальность и объемы ударов по глубокому тылу РФ. За июнь зафиксировано минимум 31 удар по нефтяной инфраструктуре и не менее 47 ударов по военным объектам, рассредоточенным как минимум в 41 субъекте РФ.

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Украинские беспилотники теперь регулярно долетают до объектов, которые ранее считались недосягаемыми, включая Москву и Челябинск. Огромные масштабы российских территорий сыграли с Кремлем злую шутку. Оккупанты осознали, что их ПВО физически не способна защитить такое количество объектов одновременно. Результатом неспособности адаптироваться к атакам стал масштабный дефицит бензина по всей РФ и на оккупированных территориях.

Экономический парадокс

Удары по нефтеперерабатывающим заводам лишили Россию возможности производить топливо в нужных объемах. Из-за этого Москва вынуждена резко увеличивать экспорт сырой нефти, которую просто негде перерабатывать.

По данным агентства Bloomberg, в июне морской экспорт сырой нефти из РФ подскочил до 4,13 млн баррелей в сутки (максимум с февраля 2022 года). Однако более 133 млн баррелей российской нефти (на 34% больше обычного) сейчас бесцельно дрейфует в море у берегов Египта и Сингапура, ведь Россия не может найти покупателей на избыток сырья.

Валовая выручка РФ от экспорта нефти в июне упала до 1,9 млрд долларов в неделю – самый низкий показатель с марта текущего года. Россия оказалась бессильна перед падением мировых цен, а продажа непереработанного сырья не компенсирует убытки.

Кремль умоляет о помощи Индию и Беларусь

Докатившись до статуса импортера, бывшая "страна-бензоколонка" начала закупки очищенного топлива за рубежом. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, Россия впервые начала импортировать бензин из Индии. В планах Москвы закупать до 400 тыс. тонн бензина в месяц из разных стран, включая Беларусь.

При этом сложилась парадоксальная схема, когда Индия в июне рекордно увеличила закупки дешевой российской сырой нефти до 2,70 млн баррелей в день – более половины всего индийского импорта. Фактически, Россия отправляет Индии сырье, чтобы затем покупать у нее же готовый бензин.

Таким образом, Индия стала для Кремля оперативным спасением, помогающим удерживать российскую экономику и военную машину от окончательного топливного коллапса.

Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что сейчас открыто "окно возможностей" для усиления давления на страну-агрессора РФ. По его словам, май 2026 года был одним из самых успешных месяцев за годы войны, и сейчас Украина работает над тем, чтобы еще больше давить на врага.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что война, развязанная диктатором Владимиром Путиным в Украине, обращается против России в оккупированном ею Крыму. Удары украинских ракет и дронов нарушают вражескую логистику и маршруты снабжения, погружая полуостров в кризис, а местные "власти" прибегают к чрезвычайным мерам.

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