Федоров заявил о "окне возможностей" в войне с Россией: о чем идет речь

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что сейчас открыто "окно возможностей" для усиления давления на страну-агрессора РФ. По его словам, май 2026 года был одним из самых успешных месяцев за годы войны, и сейчас Украина работает над тем, чтобы еще больше давить на врага.

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Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Киев работает над расширением "окна возможностей" благодаря технологическим решениям и поддержке партнеров. Об этом Федоров заявил во время совместного брифинга с министром обороны Швеции Полом Йонсоном, передает "Укринформ".

Давление на врага растет

По мнению министра обороны, Украина в мае деоккупировала больше территорий, чем смогла захватить Россия. Также он акцентировал, что логистический локдаун работает и приносит свои плоды.

"Действительно, считаем, что есть окно возможностей, мы это с вами видим. Цифры всем известны по тому, что май был одним из самых успешных месяцев за последние годы. Что касается сколько Украина деоккупировала территорий, сравнивая с тем, насколько продвинулась Россия и сколько потерь было в российской армии, плюс мы видим, как работает логистический локдаун", – сказал Федоров.

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Министр подчеркнул, что россияне пытаются противодействовать дальнобойным украинским ударам, но и Украина работает над последующим открытием "окна возможностей", а не ждет, что это будет закрываться. В этом контексте, по словам Федорова, победа в каждом технологическом цикле важна и нужно в это инвестировать еще больше.

Нужна помощь партнеров

По словам Федорова, украинская власть регулярно объясняет партнерам, какие именно виды помощи наиболее эффективны для достижения поставленных целей. В частности, речь идет о переориентации финансирования на дальнобойное оружие и дроны среднего радиуса действия, а также ускорение выделения уже анонсированных средств.

Федоров заверил, что партнеры понимают потребности Украины, потому что они видят, как последовательно украинские войска работают с теми ресурсами, которые были получены ранее.

"Поэтому, пожалуйста, выделяйте скорее деньги или измените ту помощь, которая была до этого, как, например, короткую артиллерию на дальнюю или перекинуть деньги с определенного направления, которое касается ремонтов, на закупку middle-strike дронов... Это ежедневная работа над тем, как улучшить качество помощи и объяснить всем партнерам, что, смотрите, окно возможностей. Но, невзирая на все, мы работаем над открытием других окон для нашей страны", – рассказал Федоров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что война, развязанная диктатором Владимиром Путиным в Украине, обращается против России в оккупированном ею Крыму. Удары украинских ракет и дронов нарушают вражескую логистику и маршруты снабжения, погружая полуостров в кризис, а местные "власти" прибегают к чрезвычайным мерам.

Напомним, за последние две недели украинские беспилотники трижды атаковали российские центры космической связи в Московской и Владимирской областях. В ночь на 22 и 30 июня под удары попали комплексы "Дубна" и "Владимир", а 24 июня украинские БПЛА атаковали ЦКС в Гусь-Хрустальном.

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