Украина начала бить по российским центрам космической связи: у армии Путина будет две проблемы

За последние две недели украинские беспилотники трижды атаковали российские центры космической связи в Московской и Владимирской областях. В ночь на 22 и 30 июня под удары попали комплексы "Дубна" и "Владимир", а 24 июня украинские БПЛА атаковали ЦКС в Гусь-Хрустальном.

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Такие удары создают для российской армии две ключевые проблемы: потерю защищенной связи и серьезное "ослепление" спутниковой разведки. Об этом сообщает издание "Важные истории".

Сбои в защищенном управлении войсками

Спутниковые снимки подтвердили, что после атаки на территории объектов критически повреждены антенны и здания с высокотехнологичным оборудованием. Опрошенные военные аналитики считают, что эта ударная кампания создает для российских оккупантов существенные проблемы.

По словам украинского военного эксперта Ивана Ступака, центры космической связи играют важнейшую роль в обеспечении спутниковой связи для высшего российского руководства и военного командования. Именно через эти центры передаются ключевые приказы, так как этот канал считается максимально защищенным.

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Аналитики в Conflict Intelligence Team (CIT) предполагают, что повреждения ЦКС могут фактически отрезать российские спутники от глобального интернета. Даже при частичном разрушении инфраструктуры российские военные столкнутся с серьезными перебоями: связь станет медленной и нестабильной, что усложнит оперативное управление подразделениями.

Удар по спутниковой разведке и планированию атак

Вторая критическая функция ЦКС заключается в приеме и обработке спутниковых снимков. Как отмечает военный аналитик Кирилл Михайлов, с их помощью армия РФ отслеживает перемещение украинской техники, появление новых фортификаций и планирует дальнобойные удары.

Аналитики отметили, что, если Россия лишится возможности получать собственные спутниковые данные, ей придется закупать снимки у Китая. По оценке эксперта, это обойдется Кремлю в огромную сумму около 20 млн долларов за один квадратный метр, при том, что общая площадь Украины превышает 603,5 тыс. кв. км.

Последствия ударов

На данный момент украинские дроны вывели из строя два из пяти действующих российских ЦКС. Вне зоны поражения пока остаются "Медвежьи Озера" в Подмосковье, а также комплексы "Железногорск" в Красноярском крае и "Хабаровск".

Аналитики не исключают попыток атаковать и сибирские объекты. Однако из-за огромного расстояния от границы для таких ударов Украине понадобятся специальные БПЛА с увеличенным запасом топлива, а сама атака должна будет носить массированный характер с привлечением от 20 до 30 дронов одновременно.

Напомним, в российской Пензе 1 июля раздались взрывы. После них местные жители заметили дым над зданием одного из предприятий. Пожар вспыхнул, вероятно, на государственном Пензенском подшипниковом заводе, кроме того, россияне говорили об ударе по фабрике ОАО "Маяк".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в СБС продемонстрировали, как пробили коридор на Москву в российской системе ПВО.

Также сообщалось, что на днях ракеты "Фламинго" атаковали завод в Волгограде, задействованный в производстве ракетных комплексов.

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