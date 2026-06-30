"Это не байка из соцсетей": в СБС показали, как пробили коридор на Москву в российской системе ПВО. Видео

Силы беспилотных систем ВС Украины почти буквально пробили дыру в противовоздушной обороне России, атаковав СКПП-радары в Брянской области. Этой миссией в течение нескольких месяцев занимались всего шестеро бойцов, но им удалось открыть один из коридоров для наших DeepStrike-ударов по территории РФ.

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Об этом сообщила пресс-служба 1-го Отдельного центра беспилотных систем СБС, крупнейшего в СОУ подразделения, занимающегося DeepStrike-атаками. В Telegram-канале бойцы ударной группы "Рони" показали, как именно происходили обстрелы.

СКВП – это системы контроля воздушного пространства. С помощью этих радаров противник отслеживал наши дроны (даже FPV). Системная работа Сил обороны лишила захватчиков такой возможности.

"Без них они ничего не видят", – пояснил "Туко", солдат 1 ОЦ БпС.

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Пресс-служба 1-го Отдельного центра беспилотных систем отметила, что дырявая ПВО россиян – это не байка из соцсетей и не случайность. Поражение объектов в Санкт-Петербурге, Усть-Луге и Москве возможно только благодаря открытому коридору в плотной системе противовоздушной обороны на территории противника.

Эта операция Сил беспилотных систем носит название "Полифем". Она кратно увеличила эффективность наших дальнобойных средств поражения на северном направлении.

"И залатать эту "дыру на Москву" россиянам будет непросто", – убеждены наши защитники.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 30 июня украинские беспилотники уже традиционно посетили территорию страны-агрессора: пролет дронов фиксировался в Тульской и Московской областях, в Краснодарском крае и других регионах РФ. Известно, что были атакованы центр космической связи "Дубна", два моста на временно оккупированных территориях Украины и другие цели.

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