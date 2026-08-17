ССО освободили Андреевку-Клевцово в Донецкой области и взяли в плен 30 оккупантов: подробности операции
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Силы специальных операций ВСУ провели комплексную операцию и освободили населенный пункт Андреевка-Клевцово в Донецкой области, который российские войска пытались захватить небольшими пехотными группами. В ходе операции 30 российских оккупантов сдались в плен, а тех, кто продолжал сопротивляться, украинские спецназовцы уничтожили.
Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ. Украинские защитники также обнародовали соответствующее видео.
Как проходило освобождение населенного пункта
Андреевка-Клевцово, которую в советские времена называли "Искра", расположена на Александровском направлении. Российские захватчики долгое время пытались закрепиться в населенном пункте, постепенно продвигаясь туда небольшими пехотными группами.
Оккупанты проникали в Андреевку-Клевцово и занимали позиции, пытаясь таким образом установить над ним контроль.
Для его освобождения операторы 3-го полка ССО во взаимодействии с одним из центров психологических операций ССО провели комплексную операцию.
Во время наземной фазы украинские спецназовцы продвигались по территории населенного пункта, вытесняли российских военных с занятых позиций и постепенно восстанавливали контроль над Андреевкой-Клевцово.
30 оккупантов сдались в плен
В результате операции 30 военнослужащих РФ сдались украинским защитникам в плен.
В то же время часть российских оккупантов продолжала оказывать сопротивление. По данным ССО, они были уничтожены в ходе боевых действий.
"Андреевка-Клевцово снова под контролем Украины", – "сообщили" в ССО.
Таким образом, украинские спецназовцы не только выбили российские подразделения с позиций, но и взяли в плен значительное количество оккупантов.
После освобождения провели "Изгнание гадюк"
После установления контроля над населенным пунктом спецназовцы провели местный обряд "Изгнание гадюк".
Это традиционный мужской обряд, внесенный в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. По традиции его проводят для очищения дома от злых духов, бедствий и различных несчастий, которые в народе символически называют "гадюками".
На этот раз, как отметили в ССО, украинским военным пришлось "очищать" Андреевку-Клевцово уже от вполне реальных российских "гадюк".
Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ провели эффективную наступательную операцию на Александровском направлении. В результате операции были освобождены 26 украинских сел.
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