Дроны атаковали Россию и оккупированные территории: зафиксированы прилеты, произошёл пожар на железной дороге. Фото и видео
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В ночь на 30 июня украинские беспилотники уже традиционно пожаловали на территорию страны-агрессорки. Пролет дронов фиксировался в Тульской и Московской областях, а также в Краснодарском крае РФ.
Также в результате атаки БПЛА был замечен пожар в оккупированном Мелитополе (Запорожская область) и Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал "Exilenova+".
Что известно
Так, местные жители обнародовали видео пролета дрона над территорией Тульской области, который, вероятно, двигался в сторону российской столицы. Позже движение дронов фиксировали и в Московской области.
"Тула, утренняя ситуация… Уже в Московской области", – говорится в сообщении.
Уже утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что противовоздушной обороне якобы удалось сбить 50 дронов. Также он проинформировал о работе экстренных служб на месте падения беспилотников.
"50 беспилотников сбили ПВО с севера. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – говорится в сообщении.
Неспокойно ночью было и в Новороссийске (Краснодарский край). Очевидцы сообщали об атаке и работе ПВО в районе морского порта.
"Новороссийск. Ночью также произошла атака беспилотников в районе морского порта. Местные жители сообщали о взрывах и работе ПВО", – написал "Exilenova+".
Кроме того, в результате обстрелов пожар был зафиксирован в Мелитополе, а в Крыму произошло возгорание на железнодорожной станции.
"NASA FIRMS зафиксировала пожар на тяговой подстанции в районе железнодорожной станции "Почтовая" во временно оккупированном Крыму", – отмечается в сообщении.
Напомним, в ночь на 28 июня в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы. Был атакован нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани, который снабжает топливом, в частности, и временно оккупированный Крым. На объекте вспыхнул пожар, огонь охватил резервуары.
Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин впервые публично признал, что после украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам в РФ возникли проблемы с обеспечением автомобильным топливом. Во время совещания по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом он заявил, что в стране сохраняются очереди на автозаправочных станциях и дефицит отдельных марок бензина.
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