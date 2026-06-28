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Кубань в огне: дроны атаковали очередной российский НПЗ. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
War
10 минут
204
Пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани
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В ночь на 28 июня  взрывы прозвучали в Краснодарском крае РФ. Атакован нефтеперерабтывающий завод в Славянске-на-Кубани, обеспечивающий топливом в том числе и временно оккупированный Крым.

На объекте вспыхнул пожар, огонь охватил резервуары. Кадры с места собрал  Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

О том, что  был атакован Славянский НПЗ (известный также как "Славянск-ЭКО"), в Exilenova+ сообщили около часа ночи. В российских пабликах писали об украинских ракетах FP-5 "Фламинго".

Скриншот сообщения

В сети практически сразу начали появляться кадры пожара на территории предприятия. Там, по данным Exilenova+, загорелись резервуары.

В Славянске-на-Кубани атакован НПЗ
В Славянске-на-Кубани атакован НПЗ
В Славянске-на-Кубани атакован НПЗ

Прилеты по заводу подтвердили в OSINT-канале world.militares.

"Украинские войска атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. На кадрах, которыми делились жители, виден пожар на объекте", – утверждают исследователи.

OSINT-анализ world.militares
OSINT-анализ world.militares

В Exilenova+ же обратили внимание на то, что атакованный НПЗ поставляет топливо в том числе для оккупированного украинского Крымского полуострова.

"С учетом нынешних операций по Крыму очень жирная цель", – подчеркнули в канале.

Сервис NASA firms фиксирует пожар в районе НПЗ.

Пожар в районе Славянского НПЗ

Тепловые аномалии спутники зафиксировали также в районе установки стабилизации нефти и подготовки газа "Славянская" ООО "РН-Краснодарнефтегаз": там, предположили в Exilenova+, также мог начаться пожар.

Вероятный пожар на УСНиПГ "Славянская"

Подтвердили удар поо Славянскому НПЗ и в российском независимом издании ASTRA.

А местные власти заявили о "возгорании на НПЗ" в Славянске-на-Кубани, причиной которого, конечно же, стало "падение обломков БпЛА".

Скриншот сообщений

ООО "Славянск-ЭКО" (Славянский НПЗ) — один из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих заводов России, расположенный в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края.

Предприятие занимается переработкой нефти и производством газового бензина (газолина), ДТФ (дизельной технологической фракции), мазута, СМТ (судового маловязкого топлива), вакуумного газойля и других нефтепродуктов.

Мощность завода — порядка 4-5 млн тонн сырья в год, НПЗ обеспечивает около 9% объема переработки нефти в Южном федеральном округе РФ. Завод входит в число крупных экспортеров нефтепродуктов через порты Черного моря.

Предприятие неоднократно оказывалось под атаками Сил обороны Украины.

Последствия атаки на Славянский НПЗ
Последствия атаки на Славянский НПЗ
Последствия атаки на Славянский НПЗ
Последствия атаки на Славянский НПЗ
Последствия атаки на Славянский НПЗ
Последствия атаки на Славянский НПЗ
Последствия атаки на Славянский НПЗ
Последствия атаки на Славянский НПЗ
Последствия атаки на Славянский НПЗ
Последствия атаки на Славянский НПЗ
Последствия атаки на Славянский НПЗ

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 27 июня ракеты "Фламинго" атаковали завод в Волгограде, задействованный в производстве ракетных комплексов. На предприятии зафиксированы серьезные разрушения.

Также накануне  СБУ во второй раз за месяц поразила нефтеперекачивающую станцию "Второво", которая обеспечивает горючим Москву.

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