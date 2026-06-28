Кубань в огне: дроны атаковали очередной российский НПЗ. Фото и видео

В ночь на 28 июня взрывы прозвучали в Краснодарском крае РФ. Атакован нефтеперерабтывающий завод в Славянске-на-Кубани, обеспечивающий топливом в том числе и временно оккупированный Крым.

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На объекте вспыхнул пожар, огонь охватил резервуары. Кадры с места собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

О том, что был атакован Славянский НПЗ (известный также как "Славянск-ЭКО"), в Exilenova+ сообщили около часа ночи. В российских пабликах писали об украинских ракетах FP-5 "Фламинго".

В сети практически сразу начали появляться кадры пожара на территории предприятия. Там, по данным Exilenova+, загорелись резервуары.

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Прилеты по заводу подтвердили в OSINT-канале world.militares.

"Украинские войска атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. На кадрах, которыми делились жители, виден пожар на объекте", – утверждают исследователи.

В Exilenova+ же обратили внимание на то, что атакованный НПЗ поставляет топливо в том числе для оккупированного украинского Крымского полуострова.

"С учетом нынешних операций по Крыму очень жирная цель", – подчеркнули в канале.

Сервис NASA firms фиксирует пожар в районе НПЗ.

Тепловые аномалии спутники зафиксировали также в районе установки стабилизации нефти и подготовки газа "Славянская" ООО "РН-Краснодарнефтегаз": там, предположили в Exilenova+, также мог начаться пожар.

Подтвердили удар поо Славянскому НПЗ и в российском независимом издании ASTRA.

А местные власти заявили о "возгорании на НПЗ" в Славянске-на-Кубани, причиной которого, конечно же, стало "падение обломков БпЛА".

ООО "Славянск-ЭКО" (Славянский НПЗ) — один из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих заводов России, расположенный в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края.

Предприятие занимается переработкой нефти и производством газового бензина (газолина), ДТФ (дизельной технологической фракции), мазута, СМТ (судового маловязкого топлива), вакуумного газойля и других нефтепродуктов.

Мощность завода — порядка 4-5 млн тонн сырья в год, НПЗ обеспечивает около 9% объема переработки нефти в Южном федеральном округе РФ. Завод входит в число крупных экспортеров нефтепродуктов через порты Черного моря.

Предприятие неоднократно оказывалось под атаками Сил обороны Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 27 июня ракеты "Фламинго" атаковали завод в Волгограде, задействованный в производстве ракетных комплексов. На предприятии зафиксированы серьезные разрушения.

Также накануне СБУ во второй раз за месяц поразила нефтеперекачивающую станцию "Второво", которая обеспечивает горючим Москву.

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