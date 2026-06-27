СБУ во второй раз за месяц поразила нефтеперекачивающую станцию "Второво", которая обеспечивает горючим Москву

Воины центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины нанесли успешные удары по линейно-производственно-диспетчерской станции "Второво" во Владимирской области РФ. Это был уже второй удар за текущий месяц по объекту, который обеспечивает горючим Москву.

Видео дня

Беспилотники попали в технические здания объекта, после чего произошла детонация. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Подробности операции

В ведомстве рассказали, что выполняли поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции влияния на РФ.

Предыдущая атака беспилотников СБУ на "Второво" произошла 10 июня этого года. Тогда на территории объекта был зафиксирован пожар. В этот раз целью атаки стали технические здания.

Эта станция входит в структуру АО "Транснефть-Верхняя Волга" и является ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренние потребители.

Через нее осуществляется транспортировка дизельного горючего в московский кольцевой нефтепродуктопровод, а оттуда на крупные нефтебазы вокруг Москвы. Также станция обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря.

Главные истории дня

"СБУ и дальше будет проводить спецоперации на стратегических объектах России, обеспечивающих функционирование ее военной экономики. Враг должен ощутить последствия своей агрессии не только на поле боя, но и в собственном бюджете, логистике и экспортных доходах. Каждый пораженный объект – это уменьшение ресурсов для ведения войны и более высокая цена, которую кремль вынужден платить за продление агрессии", – сообщили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне украинские дроны атаковали Тульскую область РФ. Под ударом оказался химзавод "Азот" в Новомосковске.

Также на днях в России были поражены газоперерабатывающий и гелиевый заводы в Оренбурге и ЦКС "Владимир"..

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