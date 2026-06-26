Дроны атаковали Тульскую область РФ: под ударом – химзавод "Азот" в Новомосковске. Фото и видео

Ночью 26 июня Тульская область России подверглась массированной атаке дронов. Местные жители утверждали, что целью атаки стал завод "Азот" в Новомосковске, а также жаловались на запах аммиака в воздухе.

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Кроме того, россияне сообщали о перебоях с электроснабжением, а спутники NASA зафиксировали пожар на территории Новомосковской электростанции. Об атаке и её последствиях рассказали Telegram-канал Exilenova+ и независимое российское издание ASTRA.

Что известно об атаке

В Exilenova+ рассказали, что неизвестные дроны летели в Тульскую область в течение нескольких часов. Они нацеливались на важный химзавод в Новомосковске.

"Сегодня Тульская область подверглась очень массированной атаке. По словам местных жителей, целью атаки был завод "Азот" в Новомосковске. Взрывы и пролеты БПЛА слышались в городе в течение нескольких часов. Местные жители сообщают о странном запахе аммиака в воздухе и проблемах с электроснабжением. Возможно, это тоже последствия действий ударных сил", – пишет канал.

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Чуть позже в Exilenova+ обратили внимание на то, что после ночной атаки сервис NASA FIRMS зафиксировал пожар на территории Новомосковской ГРЭС.

Об ударах по заводу "Азот" сообщала также ASTRA.

"В ночь на 26 июня в городе было слышно большое количество взрывов. Утверждается, что был атакован завод "Азот". О последствиях ничего не известно. Ранее предприятие уже горело в результате украинской атаки в ночь на 14 июня", – отметили российские журналисты.

Проанализировав кадры очевидцев в сети, издание пришло к выводу, что дым, видимый над Новомосковском, вероятно, поднимается именно со стороны завода. В частности, одно из фото было сделано примерно в 8 км от предприятия.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил о "массированной атаке украинских БПЛА", которая привела к "повреждениям на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковске".

"На месте работают экстренные службы", – добавил российский чиновник.

Завод "Азот" в Новомосковске, входящий в состав холдинга "Еврохим", является крупнейшим в России производителем аммиака и азотных удобрений. Предприятие производит аммиак, азотную кислоту, метанол и минеральные удобрения, а также химическое сырье, используемое для производства взрывчатых веществ и боеприпасов.

Как сообщало агентство Reuters, два завода "Еврохима" (Невинномысский азотный завод и Новомосковский "Азот") отправили с 2022 по 2024 год на завод имени Свердлова в Дзержинске в Нижегородской области не менее 38 тысяч тонн уксусной кислоты и почти пять тысяч тонн азотной кислоты. Они, как отмечало издание, используются для производства октогена и гексогена, необходимых для изготовления артиллерийских снарядов.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 26 июня, в Reuters сообщили, что четвертый по величине НПЗ России остановил работу после украинского удара. Речь идет о Кстовском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в Нижегородской области страны-агрессора. Он подвергся атаке 24 июня.

Это предприятие также занимает второе место в РФ по объемам производства бензина.

Также 24 июня в России были поражены газоперерабатывающий и гелиевый заводы в Оренбурге и ЦКС "Владимир".

И к подобным новостям россиянам следует привыкать, ведь президент Украины Владимир Зеленский накануне анонсировал новую спецоперацию против России. План утвержден на ближайшие 40 дней.

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