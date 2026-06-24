В России атакован Оренбургский газоперерабатывающий завод: произошёл пожар. Видео

Ночью 24 июня в Оренбургской области РФ раздались взрывы. Под ударом оказался местный газоперерабатывающий завод – один из крупнейших в России.

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На территории предприятия зафиксировано несколько очагов пожаров. Об атаке сообщил Telegram-канал Exilenova+.

Подвергся атаке Оренбургский газоперерабатывающий завод

Удары по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу Силы обороны нанесли посреди ночи.

После взрывов в промзоне предприятия спутники фиксируют несколько точек возгорания, что, как отметили в Exilenova+, "подтверждает успешную операцию".

Это подтверждает и дым, поднимающийся над районом, где расположен атакованный газоперерабатывающий завод. Местные жители насчитали как минимум три удара.

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Кроме того, о "массированной атаке беспилотниками" по региону, устроенной "преступным режимом ВСУ", сообщил также губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Он заявил, что "несколько дронов были сбиты над промышленным предприятием в областном центре" — и "сбиты" настолько успешно, что на месте "работают экстренные службы".

Оренбургский газоперерабатывающий завод — газоперерабатывающий комплекс, созданный на базе Оренбургского газоконденсатного месторождения. Сами россияне называют его "крупнейшим в мире газохимическим комплексом".

Завод является одним из ключевых и самых мощных предприятий в системе российской газовой инфраструктуры. На предприятии осуществляется промышленная очистка, подготовка и переработка природного газа, а также производство гелия. А в "Газпроме", которому принадлежит Оренбургский ГПС, отмечают, что он является единственным в РФ производителем природного одоранта, необходимого для придания газу специфического запаха.

Мощность предприятия составляет около 37,5 миллиарда кубических метров газа в год. Основное сырье поступает с Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения — одного из крупнейших в Европе. Кроме того, завод участвует в международном проекте KazRosGaz, в рамках которого доставляется и перерабатывается газ с казахстанского месторождения Карачаганак.

Площадка предприятия расположена в поселке Холодные Ключи, пригороде Оренбурга.

Завод был построен в сотрудничестве с Францией.

В составе завода имеется девять установок по производству товарного газа, семь установок по производству серы, три установки стабилизации конденсата. Оренбургский ГПЗ технологически связан с гелиевым заводом.

Это предприятие уже подверглось атаке в октябре 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью под ударами дронов оказался также оккупированный Крым. В результате атаки полностью обесточен Севастополь, перебои с электричеством также возникли в Симферополе. Возле Керчи горит военный городок, также появилась информация о ракетном ударе вблизи аэродрома "Гвардейское", откуда оккупанты запускают по Украине "Шахеды".

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