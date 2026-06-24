Севастополь остался без света, возле Керчи горит военный городок: Крым подвергся мощной атаке, есть последствия. Фото

Ночь на 24 июня вновь стала для оккупированного Крыма громкой и зажигательной. Сообщается об ударах по энергетическим объектам в Симферополе и Севастополе, в результате чего последний из этих двух городов погрузился в полный блэкаут.

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Кроме того, удары пришлись по военному городку вблизи Керчи и в районе аэродрома "Гвардейское", откуда оккупанты запускают по Украине ракеты "Шахеды". О результатах попаданий сообщили Telegram-каналы "Крымский ветер" и Exilenova+.

Отключение электроэнергии в Севастополе

Около 4 часов утра в "Крымском ветре" сообщили о проблемах с электроснабжением во временно оккупированном Севастополе. На тот момент был обесточенпрактически весь город.

По данным канала, причиной отключения электроэнергии стали три прилета в электроподстанцию ПС 330/220/110/35 кВ "Севастополь", которая "питает весь Севастопольский энергорайон и является основным узловым объектом" в этом районе.

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Некоторые подписчики канала сообщали не о трех, а о "6–7 прилетах" около 4 часов утра.

После попаданий на подстанции разразился мощный пожар, в небо поднимается столб черного дыма.

Отключение электроэнергии в Севастополе подтвердил гауляйтер города Михаил Развожаев.

"В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг вновь наносит подлые удары, пытаясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику. На объектах введён особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают всё возможное, чтобы восстановить электроснабжение. Все экстренные службы находятся в полной готовности", — выдал представитель оккупационных властей.

Снова поражена ТЭС в Симферополе

Практически синхронно с Севастополем украинские дроны встретила и столица оккупированного полуострова – Симферополь.

"Оккупированный Симферополь подвергся массированной атаке ударных дронов, в городе раздаются взрывы", – писал Telegram-канал Exilenova+ в 03:46.

OSINT-сообщество world.militares подтверждает прилет по Симферопольской ТЭС. Координаты точки поражения: 45.019177567316, 34.0204433499185

В городе также возникли перебои с электричеством.

Другие последствия ночной атаки на Крым

"Крымский ветер" также сообщил, что южнее Керчи спутники фиксируют пожар на территории военного городка.

"Два очага возгорания, причина пожаров неизвестна", – говорится в сообщении.

Жители Керчи сообщали, что слышали взрывы в 02:08, 02:23, 03:34 и 03:36 ночи .

Кроме того, пожар вспыхнул вблизи села Шафранное, расположенного к западу от военного аэродрома "Гвардейское".

"Это место известно как одна из точек запуска БПЛА типа "Шахед"/"Герань", – отмечает "Крымский ветер".

А в районе Бахчисарая, по данным канала, после прилета горят склады 133-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Черноморского флота РФ (в/ч 73998) в районе улиц Чехова и Симферопольской.

"Бригада отвечает за тыловое обеспечение, поставки продовольствия, топлива и боеприпасов, а также ремонт техники подразделений ЧФ РФ", — говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что в течение ночи с 22 на 23 июня "Птахи Мадяра" уничтожили более 60 целей в Крыму. В частности, в Керчи удалось поразить три вражеских разведывательно-ударных БПЛА "Орион", радиолокационную станцию "Небо-У" и нефтяные резервуары на Камыш-Бурунской ТЭЦ.

В поселке Багерово был поражен зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", в поселке Курортном удалось поразить пусковую установку тяжелого ЗРК С-300 и зенитную установку ЗУ-23-3.

В то же время в поселке Карьерное удалось поразить электроподстанцию "Западно-Крымскую", а в поселке Трудовое — газораспределительную станцию "Симферополь".

Точную работу пилотов СБС оккупанты увидели и ощутили также на оккупированных территориях материковой части Украины.

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