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Севастополь остался без света, возле Керчи горит военный городок: Крым подвергся мощной атаке, есть последствия. Фото

Лилия Рагуцкая
War
6 минут
2,9 т.
Взрывы в Крыму
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Ночь на 24 июня вновь стала для оккупированного Крыма громкой и зажигательной. Сообщается об ударах по энергетическим объектам в Симферополе и Севастополе, в результате чего последний из этих двух городов погрузился в полный блэкаут.

Кроме того, удары пришлись по военному городку вблизи Керчи и в районе аэродрома "Гвардейское", откуда оккупанты запускают по Украине ракеты "Шахеды". О результатах попаданий сообщили Telegram-каналы "Крымский ветер" и Exilenova+.

Отключение электроэнергии в Севастополе

Около 4 часов утра в "Крымском ветре" сообщили о проблемах с электроснабжением во временно оккупированном Севастополе. На тот момент был обесточенпрактически весь город.

Красными точками отмечено, где нет света

По данным канала, причиной отключения электроэнергии стали три прилета в электроподстанцию ПС 330/220/110/35 кВ "Севастополь", которая "питает весь Севастопольский энергорайон и является основным узловым объектом" в этом районе.

Зарево от пожара
Расположение подстанции
ПС 330/220/110/35 кВ "Севастополь"

Некоторые подписчики канала сообщали не о трех, а о "6–7 прилетах" около 4 часов утра.

После попаданий на подстанции разразился мощный пожар, в небо поднимается столб черного дыма.

Дым над подстанцией
Дым в районе электроподстанции

Отключение электроэнергии в Севастополе подтвердил гауляйтер города Михаил Развожаев.

"В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг вновь наносит подлые удары, пытаясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику. На объектах введён особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают всё возможное, чтобы восстановить электроснабжение. Все экстренные службы находятся в полной готовности", — выдал представитель оккупационных властей.

Скриншот сообщения гауляйтера

Снова поражена ТЭС в Симферополе

Практически синхронно с Севастополем украинские дроны встретила и столица оккупированного полуострова – Симферополь.

"Оккупированный Симферополь подвергся массированной атаке ударных дронов, в городе раздаются взрывы", – писал Telegram-канал Exilenova+ в 03:46.

Дым над Симферополем

OSINT-сообщество world.militares подтверждает прилет по Симферопольской ТЭС. Координаты точки поражения: 45.019177567316, 34.0204433499185

OSINT-анализ world.militares
OSINT-анализ world.militares

В городе также возникли перебои с электричеством.

Другие последствия ночной атаки на Крым

"Крымский ветер" также сообщил, что южнее Керчи спутники фиксируют пожар на территории военного городка.

"Два очага возгорания, причина пожаров неизвестна", – говорится в сообщении.

Пожар на территории военного городка вблизи Керчи
Пожар на территории военного городка недалеко от Керчи
Военный городок недалеко от Керчи
Военный городок недалеко от Керчи

Жители Керчи сообщали, что слышали взрывы в 02:08, 02:23, 03:34 и 03:36 ночи .

Кроме того, пожар вспыхнул вблизи села Шафранное, расположенного к западу от военного аэродрома "Гвардейское".

"Это место известно как одна из точек запуска БПЛА типа "Шахед"/"Герань", – отмечает  "Крымский ветер".

Пожар вблизи села Шафранное
Горит к западу от военного аэродрома "Гвардейское"

А в районе Бахчисарая, по данным канала, после прилета горят склады 133-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Черноморского флота РФ (в/ч 73998) в районе улиц Чехова и Симферопольской.

"Бригада отвечает за тыловое обеспечение, поставки продовольствия, топлива и боеприпасов, а также ремонт техники подразделений ЧФ РФ", — говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что в течение ночи с 22 на 23 июня "Птахи Мадяра" уничтожили более 60 целей в Крыму. В частности, в Керчи удалось поразить три вражеских разведывательно-ударных БПЛА "Орион", радиолокационную станцию "Небо-У" и нефтяные резервуары на Камыш-Бурунской ТЭЦ.

В поселке Багерово был поражен зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", в поселке Курортном удалось поразить пусковую установку тяжелого ЗРК С-300 и зенитную установку ЗУ-23-3.

В то же время в поселке Карьерное удалось поразить электроподстанцию "Западно-Крымскую", а в поселке Трудовое — газораспределительную станцию "Симферополь".

Точную работу пилотов СБС оккупанты увидели и ощутили также на оккупированных территориях материковой части Украины.

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