"Ночь была жаркой": "Птицы Мадяра" уничтожили более 60 целей в Крыму. Видео

Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 23 июня нанесли удар по временно оккупированному Крыму. В результате серии ударов операторам дронов удалось поразить 60 вражеских целей.

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Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди. Помимо военных и стратегических объектов на полуострове также были атакованы оккупированные территории Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

Последствия атаки

Как стало известно, в Керчи удалось поразить три вражеских разведывательно-ударных БПЛА "Орион", радиолокационную станцию "Небо-У" и нефтяные резервуары на Камыш-Бурунской ТЭЦ.

"Ночь была зажигательной", – констатирует военачальщик.

Главные истории дня

В поселке Багерово был поражен зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", в поселке Курортном удалось поразить пусковую установку тяжелого ЗРК С-300 и зенитную установку ЗУ-23-3.

В то же время в поселке Карьерное удалось нанести удар по электроподстанции "Западно-Крымская", а в поселке Трудовое — по газораспределительной станции "Симферополь".

Также на оккупированных территориях Донецкой области СБС нанесли удары по учебному полигону пилотов БПЛА 4-го ОМСБР РФ в Дебальцево, одну цистерну в Горловке, а также ряд других логистических транспортных средств противника в поселке Приазовском Запорожской области.

Напомним, в оккупированном Крыму в ночь на 23 июня прогремела серия мощных взрывов. В различных районах полуострова зафиксированы масштабные пожары, в частности на объектах энергетической и топливной инфраструктуры.

На фоне инцидента в ряде районов Крыма произошло массовое отключение электроэнергии. Без света остались Евпатория, Саки, Джанкой, Красноперекопск и несколько районов полуострова.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 21 июня Крым также подвергся массированной атаке. Украинская армия нанесла удары по портам в Керчи и Краснодарском крае. По обе стороны от Крымского моста в местах попаданий вспыхнули пожары на нефтебазах и других объектах, связанных, в частности, с логистикой оккупантов на полуострове.

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