В оккупированном Крыму прогремела серия взрывов, произошли пожары: первые данные о последствиях. Фото и видео

В оккупированном Крыму в ночь на 23 июня прогремела серия мощных взрывов. В различных районах полуострова зафиксированы масштабные пожары, в частности на объектах энергетической и топливной инфраструктуры.

Видео дня

Появляются первые данные о последствиях атаки и возможных пораженных целях. В сети публикуют соответствующие видео.

Удары по энергетическим и топливным объектам

В Советском районе Крыма сервис спутникового мониторинга NASA FIRMS зафиксировал пожар на подстанции "Насосная-2". Это может свидетельствовать о поражении важного энергетического узла.

Также подтверждена атака на комплекс перевалки и хранения нефтепродуктов TES-Terminal. В районе Керчи снова загорелась нефтебаза в порту – густой дым был виден за десятки километров.

Главные истории дня

Мощный пожар в Керчи

В Керчи после серии взрывов возник масштабный пожар. Предварительно, под удар попала теплоэлектроцентраль в районе Аршинцевого. Сообщается о попадании в резервуар, что и вызвало сильное возгорание.

Очевидцы также сообщали о "прилётах" в этом районе незадолго до пожара.

Атаки на севере и востоке Крыма

Пожары зафиксированы и в других частях полуострова. В частности, на Арабатской стрелке обнаружены возгорания в местах дислокации российских военных.

В пабликах сообщают о взрывах в Генической Горке и Щасливцево, что может свидетельствовать о расширении географии ударов.

Ситуация в районе Джанкоя

Под Джанкоем, вблизи села Смарагдовое, зафиксирован пожар в районе моста через Северо-Крымский канал. Этот объект имеет важное логистическое значение.

Кроме того, около 23:50 местные жители сообщали о стрельбе и взрывах непосредственно в Джанкое.

Масштабы пожаров

По данным спутникового мониторинга, шлейф дыма от одного из пожаров достиг примерно 47 километров. Это свидетельствует о значительных масштабах возгорания и серьезных повреждениях объектов.

Также сообщается о повторной атаке на порт "Кавказ".

Накануне временно оккупированный украинский Крым ночью вновь подвергся атаке дронов. Взрывы раздавались, в частности, в Армянске: там под удар, по предварительным данным, попало здание ФСБ, произошел пожар и детонация боеприпасов, а под Феодосией был поражен ангар с военной техникой.

Напомним, как писал OBOZ.UA, в ночь на 21 июня Крым также подвергся массированной атаке. Силы обороны нанесли удары по портам в Керчи и Краснодарском крае. По обе стороны от Крымского моста в местах попаданий вспыхнули пожары на нефтебазах и других объектах, связанных, в частности, с логистикой оккупантов на полуострове.

После атаки на выезде из Крыма возле Крымского моста образовались километровые очереди.

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