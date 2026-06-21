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Украинские дроны блокируют Крым: нанесены удары по портам в Керчи и Краснодарском крае, вспыхнули пожары. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
War
11 минут
13,7 т.
Дроны нанесли удар по порту в Керчи
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Еще с ночи в Керчи, расположенной во временно оккупированном Крыму, раздавались многочисленные взрывы, работала и российская ПВО: полуостров атаковали дроны. В сети сообщали о попаданиях в разных частях города.

В частности, под ударом оказался порт в Керчи, там вспыхнул пожар на терминале перевалки и хранения нефтепродуктов и сжиженного газа, в то же время прилетело по порту "Кавказ" в Краснодарском крае РФ, откуда в Крым на паромах доставляют топливо. Информацию о последствиях атаки и видео с места событий собрал Telegram-канал Exilenova+.

Взрывная ночь в Керчи

О взрывах в Керчи и пожаре в районе местного порта канал начал сообщать после 1 часа ночи

"Керчь под массированной атакой ударных дронов. Сообщается о прилетах в разных районах города и пожаре в порту", – говорилось в одном из первых сообщений канала.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что на территории порта разгорелся масштабный пожар.

"В Керчи утром произошла массированная атака ударных дронов, взрывы раздавались по всему городу. Зафиксировано попадание в порт, вероятно, ещё сегодня покажут кадры с БПЛА, и вы узнаете много интересного. Похоже, прорубают коридор к Крымскому мосту для блокировки или нанесения поражения", – предположили в Exilenova+.

Атаку на порт в Керчи (и не только) подтверждает и канал Falcon Insight.

"21 июня 2026 года, Керчь, Крым. Среди вероятных целей – Керченский морской порт, промышленная зона, ТЭС-Терминал (TES-Terminal), а именно железнодорожный терминал перевалки и хранения нефтепродуктов и сжиженного газа: 45°20'04.25"N 36°27'57.93"E", – говорится в сообщении.

Подвергся атаке порт в Керчи
Пожар в порту Керчи

Через некоторое время авторы канала подтвердили, что под ударом действительно оказался терминал перевалки и хранения нефтепродуктов/сжиженного газа по координатам 45°21'48.30"N 36°28'15.30"E.

OSINT-анализ Falcon Insight
OSINT-анализ Falcon Insight

К такому же выводу пришли и на канале Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩.

"После ночной атаки БПЛА в порту Керчи горит резервуарный парк. Похоже, что бочки застали полными, пожар масштабный" — отмечается в сообщении.

OSINT-анализ Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩.

В Falcon Insight также указали на вероятное поражение позиций воинской части 98546.

"Этот номер принадлежит 630-му отдельному путевому железнодорожному батальону, входящему в состав 39-й отдельной железнодорожной бригады РФ: 45°21'06.19"N 36°35'39.63"E", — отметили в канале.

OSINT-анализ Falcon Insight

Одновременно с Крымом дроны появились в Краснодарском крае РФ, а именно — в порту "Кавказ", откуда россияне на паромах доставляют нефтепродукты на оккупированный полуостров.

По оценкам Falcon Insight, там, вероятно, под удар попали комплекс перегрузки нефтепродуктов ( 45°20'09.15"N 36°40'18.90"E) и площадка для накопления и ожидания перед погрузкой на паром (45°20'31.62"N 36°40'42.92"E).

Пораженные цели
Пожары после атаки в Керчи и порту "Кавказ"

В Exilenova+ тем временем сообщили, что по состоянию на 6 часов утра пожары в портах Керчи и Кавказа продолжаются, что подтверждается данными системы FIRMS и кадрами, опубликованными местными жителями.

"Также зафиксированы еще два очага возгорания: один в поселке Курортное, где расположен объект ПВО, второй — в районе Керчи, на территории воинской части № 98546", — говорится в сообщении.

Пожары продолжаются
Пожар в порту Керчи
Пожар в порту Керчи

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в оккупированном Крыму были нанесены удары по Таврической ТЭС и газораспределительной станции.

В результате атаки возник пожар.

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