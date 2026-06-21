Украинские дроны блокируют Крым: нанесены удары по портам в Керчи и Краснодарском крае, вспыхнули пожары. Фото и видео

Еще с ночи в Керчи, расположенной во временно оккупированном Крыму, раздавались многочисленные взрывы, работала и российская ПВО: полуостров атаковали дроны. В сети сообщали о попаданиях в разных частях города.

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В частности, под ударом оказался порт в Керчи, там вспыхнул пожар на терминале перевалки и хранения нефтепродуктов и сжиженного газа, в то же время прилетело по порту "Кавказ" в Краснодарском крае РФ, откуда в Крым на паромах доставляют топливо. Информацию о последствиях атаки и видео с места событий собрал Telegram-канал Exilenova+.

Взрывная ночь в Керчи

О взрывах в Керчи и пожаре в районе местного порта канал начал сообщать после 1 часа ночи

"Керчь под массированной атакой ударных дронов. Сообщается о прилетах в разных районах города и пожаре в порту", – говорилось в одном из первых сообщений канала.

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На кадрах, снятых очевидцами, видно, что на территории порта разгорелся масштабный пожар.

"В Керчи утром произошла массированная атака ударных дронов, взрывы раздавались по всему городу. Зафиксировано попадание в порт, вероятно, ещё сегодня покажут кадры с БПЛА, и вы узнаете много интересного. Похоже, прорубают коридор к Крымскому мосту для блокировки или нанесения поражения", – предположили в Exilenova+.

Атаку на порт в Керчи (и не только) подтверждает и канал Falcon Insight.

"21 июня 2026 года, Керчь, Крым. Среди вероятных целей – Керченский морской порт, промышленная зона, ТЭС-Терминал (TES-Terminal), а именно железнодорожный терминал перевалки и хранения нефтепродуктов и сжиженного газа: 45°20'04.25"N 36°27'57.93"E", – говорится в сообщении.

Через некоторое время авторы канала подтвердили, что под ударом действительно оказался терминал перевалки и хранения нефтепродуктов/сжиженного газа по координатам 45°21'48.30"N 36°28'15.30"E.

К такому же выводу пришли и на канале Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩.

"После ночной атаки БПЛА в порту Керчи горит резервуарный парк. Похоже, что бочки застали полными, пожар масштабный" — отмечается в сообщении.

В Falcon Insight также указали на вероятное поражение позиций воинской части 98546.

"Этот номер принадлежит 630-му отдельному путевому железнодорожному батальону, входящему в состав 39-й отдельной железнодорожной бригады РФ: 45°21'06.19"N 36°35'39.63"E", — отметили в канале.

Одновременно с Крымом дроны появились в Краснодарском крае РФ, а именно — в порту "Кавказ", откуда россияне на паромах доставляют нефтепродукты на оккупированный полуостров.

По оценкам Falcon Insight, там, вероятно, под удар попали комплекс перегрузки нефтепродуктов ( 45°20'09.15"N 36°40'18.90"E) и площадка для накопления и ожидания перед погрузкой на паром (45°20'31.62"N 36°40'42.92"E).

В Exilenova+ тем временем сообщили, что по состоянию на 6 часов утра пожары в портах Керчи и Кавказа продолжаются, что подтверждается данными системы FIRMS и кадрами, опубликованными местными жителями.

"Также зафиксированы еще два очага возгорания: один в поселке Курортное, где расположен объект ПВО, второй — в районе Керчи, на территории воинской части № 98546", — говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в оккупированном Крыму были нанесены удары по Таврической ТЭС и газораспределительной станции.

В результате атаки возник пожар.

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