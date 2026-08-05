В июле армия РФ потеряла рекордное количество БПЛА, лодок и катеров: в Минобороны обнародовали статистику

В июле Силы обороны Украины установили рекорд по количеству уничтоженных российских беспилотников, лодок и катеров. В то же время в Министерстве обороны заявили о значительных потерях российской армии в живой силе и бронетехнике, а также об увеличении эффективности ударов по логистике противника.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, обнародовав статистику потерь РФ, проверенную в боевой системе DELTA за июль 2026 года. В ведомстве отметили, что система позволяет в режиме реального времени отслеживать ситуацию на поле боя.

По данным Минобороны, в течение июля были убиты или тяжело ранены 30 957 российских военнослужащих. Абсолютное большинство этих потерь пришлось на Донецкую область.

Также в течение месяца украинские военные поразили 259 российских танков. Это вдвое больше, чем в июне.

В Министерстве обороны сообщили, что количество поражений целей на расстоянии более 50 километров в июле выросло на 74%. Отмечается, что украинские дроны среднего радиуса действия контролируют не только сухопутные логистические маршруты, но и морские. В частности, в Азовском море и районе Керченского пролива.

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По информации ведомства, в июле было поражено рекордное количество — 236 российских судов и катеров. В Минобороны подчеркнули, что удары по логистике направлены на затруднение поставок личного состава, топлива и боеприпасов на фронт.

Отдельно в ведомстве отметили результаты противодействия российским беспилотникам. За июль Силы обороны сбили рекордные 54 870 коптеров и БПЛА типа "крыло".

В министерстве также сообщили, что эффективность борьбы с дронами типа Shahed продолжает расти благодаря работе экипажей сил противовоздушной обороны, дронов-перехватчиков, армейской авиации и мобильно-огневых групп.

Кроме того, в июле украинские военные выполнили почти 20 тысяч логистических и эвакуационных миссий с применением наземных роботизированных комплексов. В Минобороны отметили, что расширение использования роботов необходимо для сохранения жизни украинских военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины подвела итоги 40-дневной кампании воздействия на Россию, утвержденной президентом Владимиром Зеленским. За это время украинские спецслужбы нанесли удары по более чем 100 стратегическим объектам в тылу врага и на временно оккупированных территориях, а подразделения СБУ на фронте поразили более 21 тысячи целей и ликвидировали почти 5 тысяч российских военных.

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