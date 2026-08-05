Я обычно не комментирую обстрелы. Хотя болит и давит оно п*здец (особенно когда вся баллистика долетела). И от моих слов в соцсетях лучше не станет – ни мне, ни вам.

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Далее текст на языке оригинала.

Але коли йде ескалація, кожен має бачити не поточний момент, а його наслідки та наступні кроки драбини.

1. Так, кроки взаємні. Ми їм наши дронами, вони нам. Так, вони били й б'ють по нашій інфраструктурі, й робили це й без наших нальотів (хоч можливо робили й не так концентровано по ритейлерам). Вам від цього не легше. Ми лише статисти. Наша ціль бути готовими до всього й швидко ховатись. Хоча місць майже не має, а тривогу включають іноді коли вже прилетіло.

2. ПВО проти балістики немає. Й те що в них мало балістики не дуже заспокоює. Мало – не мало, але на склад Епіцентра, чи Новуса вони її використовують. Книгарню, виробників шоколаду, морозива, ковбаси, побутових товарів... Ну тобто чисто цивільні цілі. Вони мстяться за ВБ, й ми це також розуміємо.

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3. Західна Україна у "відносній" безпеці, бо просто не долітає балістика й він має більше часу на реакцію по крилатим ракетам чи шахедам. Але це не значить, що рф не хотіли б поцілити туди також. Це питання часу й рівня драбини ескалації.

4. Є чітка домовленість не бити по центрам прийняття рішень (в нашому разі Рада, Кабмін, ОП). Без ПВО вони б винесли все вже давно. Але... є домовленості... Або розуміння що потрібно буде все одно с кимось вести перемовини... Або як тільки буде можливість у нас (а вона буде) – прилетить й до них, що справить значно більший ефект на них, чим їх удар на нас.

5. Потрібно готуватись, що деяких товарів може не бути, або буде обмежена пропозиція, або вони будуть значно дорожчі. Й для більшості буде збільшений термін доставки. Перелік цих товарів доволі широкий. Від побутової хімії чи приладдя, до кормів для домашніх тварин. Може бути обмежена пропозиція деяких харчових продуктів. Принаймні це найбільш логічно очікувати за умови продовження взаємних обстрілів. А відповідно, майте запаси на кілька тижнів й регулярно їх поповнюйте.

6. Потенційні економічні наслідки зрозуміло негативні, й з боку інфляції, й з боку курсу. Частина споживання перейде на імпорт з довшим плечем і вищою вартістю зберігання. Вже зараз дрібні продавці кажуть про підвищення цін з боку гурту й постачальників. Інфляційний тиск буде розтягнутий в часі.

7. Готуйтесь до зими. ОБОВ'ЯЗКОВО. Логіка підказує, що ми дійдемо до зими й спробуємо вгатити один по одному, як на післяматчевому пенальті. Саме це буде фінальним акордом перед енергетичним перемир'ям, бо ні ми (без ПВО), ні вони (з нашою інтесивністью ударів й сподіваємось балістикою, в яку вони також повірять лише коли побачать) зимової компанії не витримаємо. Нам буде простіше, бо вже розуміємо що робити, плюс ми південніше, але є вода, каналізація та вже вибита генерація. Для рф це буде катастрофічно для населення. Тому готуйтесь, й думайте про альтернативу місце проживання, хочаб тимчасово. Найбільш вразлива лівобережна Україна через балістику та відстутність/недостатність ПВО.

8. Ціль драбини ескалації довести війну до стану нестерпної економічно, політично, фундаментально. Уявіть собі двох кремезних чоловіків які вже виснажені й в крові від бійки, але обидва вихоплюють ножі й критично ранять один одного. Так от, ножі ми ще не доставали...

9. На початок війни у лютому 2022 найбільш спокійними були ті, хто мав план дій. Тому що на емоціях нічого не працює. А от же, обговорюйте з рідними ситуацію, обговорюйте ситуацію з активістами та мешканцями багатоквартирних будівель, сформулюйте план, ну хоча б наміри. Це краще ніж зовсім нічого. Запаси, повербанки, ліки, вода, план куди їхати. Без паніки, просто план на майбутнє й те що можно зробити зараз. Й нехай це все нам не знадобиться. Й нехай ви всі посмієтесь наді мною, або навіть мене будете ругати через додаткові трати на те, що не знадобилось. Я переживу.

P.S. "Я навчився довіряти погрозам ворогів більше, ніж обіцянкам друзів" — Елі Візель, лауреат Нобелівської премії миру, який пережив Голокост.