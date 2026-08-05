Россия наращивает ракетные удары по Киеву: на что сделал ставку враг, смогут ли спасти "две стены" и что делать без перехватчиков для Patriot

Только в июле 2026 года российские оккупационные войска нанесли 10 ударов разной степени мощности по столице Украины – Киеву. В августе терор продолжается. При этом противник использовал в ходе этих атак преимущественно сложные для перехвата обычными системами ПВО ракеты. Президент Украины Владимир Зеленский не первый месяц обращается к партнерам с просьбой обеспечить поставки противоракет, но, похоже, украинцам нужно будет и самостоятельно заботиться о своей безопасности. А потому понимание, какие средства применяет враг, сейчас важно как никогда.

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Российские оккупанты с начала года поступательно, но уверенно перешли на применение по украинским городам избирательной номенклатуры средств поражения (в рамках распределенного адаптивного террора). И если говорить о Киеве, то он преимущественно оказывается под ударом сложных для перехвата ракет, а именно: баллистических, аэробаллистических и гиперзвуковых.

На сегодняшний день все эти ракеты могут перехватывать такие средства, стоящие на вооружении Сил обороны Украины, как ЗРК Patriot и SAMP-T. Все остальные такими возможностями не обладают. Но, как не единожды отмечал президент Украины, боекомплекта к этим ЗРК недостаточно, чтобы эффективно противодействовать российским ударам. Например, после атаки на столицу в ночь на 1 августа Владимир Зеленский сообщил, что удалось сбить только одну баллистическую ракету (из 27) "просто потому, что для Patriot нет ракет (перехватчиков. – Ред.)".

Главные истории дня

В этом материале постараемся разобраться, какие именно за ракеты применяет Россия по столице Украины, как от них можно спастись самостоятельно и какие средства ПВО других стран могут оказаться полезными в борьбе против российского террора.

Инструменты террора

Начнем с ракет, которые Россия в последнее время стала чаще обычного применять по Киеву. Среди них будут как уже знакомые образцы, так и те, о которых киевляне могут слышать впервые. Но жители Николаевской и Одесской областей уже имели печальный опыт знакомства с ними. А теперь все по порядку.

9М723: основная баллистическая ракета комплекса ОТРК "Искандер-М".

Дальность полета – 500 км.

Максимальная высота полета – 100 км.

Скорость – 2 600 м/с на максимальной высоте, 2 100 м/с при выходе на конечный участок полета, 800 м/с при захождении ракеты на цель. В этот момент ракета наиболее уязвима для перехвата.

Боевая часть – 500 кг. Стандартная осколочно-фугасная БЧ представляет собой капсюль в виде бетонобойной бомбы советского образца БЕТАБ-500, предназначенной для борьбы с укрепленного и бункерного типа объектами. В этом ее основная опасность – ракета может пробивать больше бетонных перекрытий и представлять собой большую угрозу при ударе по многоэтажным зданиям. В зависимости от того, из какого материала они построены, отличается и степень разрушений. Например, ракета 9М723 обладает удельной мощностью, способной полностью разрушить кирпичную пятиэтажку.

Также 9М723 применяет кассетные боевые части, в состав которых входят 54 суббоеприпаса 9Н730, которые отстреливаются на высотах от 900 до 1 400 метров и предназначены для нанесения поражения неизбирательного характера по большим площадям. По бетонным зданиям разрушительный эффект от таких БЧ меньший, если не учитывать риски возгораний – пожаров, и больше представляют угрозу людям на открытых пространствах без укрытий.

Производство – в среднем три единицы готовой продукции в сутки, и зависит от поставок всех необходимых компонентов, в том числе контрабандного происхождения.

Ракеты 9М723 преимущественно применяются по Киеву и области с Брянской и Курской областей РФ. Это позволяет противнику использовать их с безопасных расстояний (на достаточном удалении от границы с Украиной) и минимизацией рисков поражения комплекса в ответ или обнаружения вывода его на марш к пусковой позиции.

Ракеты 9М723 преодолевают 500 км за немногим более 3 минуты. Расстояние до Киева от границы с РФ преодолевается за полторы минуты.

Х-47М2 "Кинжал": аэробаллистическая версия 9М723, модифицированная для пусков с авиационного носителя МиГ-31К.

Для этих задач ракета получила усиленную конструкцию для воздушного старта, улучшенную хвостовую часть, уменьшенные аэродинамические рули.

Такой формат пуска и изменения в конструкции позволили увеличить дальность полета ракеты от 1 500 до 2 000 км.

Что касается скорости полета, то она может достигать 3 400 м/с или 12 000 км/ч.

Боевая часть имеет стандартную для таких ракет массу в 500 кг, а за основу также взята концепция советской авиационной бетонобойной бомбы БЕТАБ-500. Учитывая скорость полета, пробивной эффект у Х-47М2 "Кинжал" выше чем у классической 9М723.

В России производят в среднем одну такую ракету за 2-3 дня, но при наличии всех необходимых компонентов объемы могут быть и выше.

3М22 "Циркон": российская гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования.

Она разработаня НПО "Машиностроения". При всей своей схожести c 9М723 и Х-47М2 обладает прямоточным воздушно-реактивным двигателем и не имеет баллистической физики полета.

Дальность полета – 1 000 км.

Масса боевой части – 400 кг.

Скорость полета – от 2 700 до 3 000 м/с.

Если раньше пуски "Цирконов" по Киеву проводились с территории временно оккупированного Крыма, то с июня 2026 года – уже и из Курской области РФ. Противник передислоцировал туда из АРК часть комплексов "Бастион", о чем говорил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Расстояние до Киева преодолевает в среднем за 3 минуты.

Что касается производства, то это единица готовой продукции в течение 2-3 дней. Но за время полномасштабного вторжения РОВ накопили боекомплект, что позволяет сейчас достаточно активно применять "Цирконы".

KN-23 (Hwasong-11A) .

Это северокорейский аналог 9М723, которую в КНДР из-за технических и технологических недостатков производства не смогли полностью повторить, и в итоге пошли по своему пути развития твердотопливной баллистики, частично повторив российскую разработку.

В результате ракета получилась больше и тяжелее. Это позволило создать определенные вариации между дальностью полета и массой боевой части.

Дальность полета – 450-600 км.

Масса БЧ – от 500 кг до 1 000 кг.

Показатели по скорости практически идентичны 9М723, за исключением квазибаллистических высот, варьирующихся в зависимости от стадии полета от 40 до 60 км.

Как и в случае с 9М723, ракета KN-23 наиболее уязвима в стадии захода на цель.

Объемы производства неизвестны.

48Н6ДМ

Ракеты 48Н6 представляют собой боекомплект для систем противовоздушной обороны ЗРС С-400 "Триумф", но российские оккупанты достаточно активно применяют их для ударов по поверхности.

Дальность полета – 200-250 км.

Масса боевой части – 180 кг.

Скорость полета – от 1 800 м/с до 2 500 м/с.

Объемы производства – в среднем 1-2 ракеты в сутки.

Пуски по Киеву преимущественно осуществляются с Брянской области, что в целом делает этот комплекс наиболее уязвимым для ответных ударов – в случае его раннего обнаружения.

48Н6ДМ в отличие от других ракет обладает большим количеством осколочных элементов (а это десятки тысяч шрапнели), что делает ее не столько разрушительной, сколько максимально опасной для гражданского населения – особенно на открытых, незащищенных пространствах.

П-800 "Оникс" (3М55)

Это противокорабельная ракета (пуски комплексами "Бастион-П"), но враг активно применяет ее с 2022 года для нанесения ударов не только по морским, надводным целям, но и по сухопутным объектам.

Дальность полета – от 300 до 800 км.

Масса боевой части – 300 кг.

Скорость полета зависит от условий полета. Если у поверхности моря, то это 680-700 м/с, если над поверхностью земли, то маршевый участок может достигать 880 м/с.

Объемы производства – в среднем одна ракета в течение 2-3 дней.

Противодействие

Все вышеперечисленные ракеты представляют собой опасность по ряду практически одинаковых причин:

– высокая скорость полета;

– мощные боевые части, от которых никакие две стены не спасут;

– сложные для перехвата высоты и траектории полета.

На сегодняшний день у Украины есть всего два типа комплексов ПВО, способных перехватывать эти ракеты, а именно: ЗРК Patriot (ракеты PAC-3) и SAMP/T (ракеты Aster-30, особенно в модификации B1NT).

Помимо этих систем, в мире есть и другие, которые также могут применяться для перехвата вышеперечисленной номенклатуры ракетных средств РОВ.

THAAD – наиболее часто упоминаемая в СМИ заатмосферная система ПРО, которая проектировалась для перехвата баллистических ракет на больших высотах еще до выхода тех на конечную траекторию полета (этап нанесения удара).

Но проблема THAAD заключается в том, что ее назначение – заатмосферный перехват, а не противодействие низколетящим целям к которым относятся 3М22 "Циркон" и П-800 "Оникс". Кроме всего прочего, этих систем не так много и боекомплект к ним является крайне дефицитным.

"Праща Давида" – это израильская система, которая создавалась для противодействия баллистическим ракетам, но эффективность против низколетящих целей типа 3М22 "Циркон" и П-800 "Оникс" не подтверждена. Кроме того, Израиль вряд ли в ближайшей перспективе настолько сблизится с Украиной, чтобы поставлять эти комплексы.

Стоит также упомянуть корабельную систему Aegis BMD, хорошо себя зарекомендовавшую в борьбе против баллистических ракет. Особенно SM-3. А SM-6 – как средство перехвата гиперзвуковых целей. Но это в первую очередь корабельная система.

Поэтому в вопросах пассивного противодействия Украина может рассчитывать на незначительное увеличение количества поставляемых ЗРК Patriot и SAMP-T в будущем, но и сохраняющийся дефицит поставок ракет.

Локализация производства PAC-3 и Aster-30 B1NT в Украине лишь частично может решить вопрос дефицита ракет, равно как и перспективная разработка Freya. Для масштабирования всех этих возможностей по противодействию и выходу на относительное серийное производство в лучшем случае необходим минимум год. А что делать Украине все это время?

Активное противодействие – охота на российскими пусковыми установками и нанесение ударов по производствам ракет.

Об этом я уже отчасти упомянул выше, указывая дальность полета ракет и места их пусков. Отмечая, что наиболее уязвимые именно пусковые С-400, поскольку для применения ракет 48Н6ДМ им приходится ближе всех остальных находиться от границы с Украиной. Практически все остальные имеют серьезный буфер безопасности для предотвращения ударов в ответ.

Накануне контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери предложил Украине для охоты на российские ОТРК использовать F-16 авиационными ракетами Extended Range Attack Munition (ERAM) дальностью полета 480 км, массой боевой части 227 кг и высокой устойчивостью к РЭБ.

В 2025 году Госдепартамент США одобрил продажу Украине до 3350 ракет ERAM, но официальных данных о поступлении этих средств поражения в пользование Воздушных сил ВСУ нет.

Что же до ударов по производству ракет, то это вполне реализуемая задача, однако она требует применения значительного количества ракетных средств поражения с достаточно мощными боевыми частями. Налетами дронов такие предприятия из функционабельного состояния не вывести. Но, как известно, на сегодняшний день в вопросах применения ракетных средств мы не вышли еще на уровень осуществления настолько массированных, концентрированных ударов.

Выводы

Противник выбрал тактику ракетных ударов по Киеву с применением номенклатуры ракет, которые наиболее сложно перехватывать. Пользуясь дефицитом, как систем ПВО, так и боекомплекта к ним, враг будет продолжать наносить удары по столице, гипертрофируя террор.

Украина, безусловно, будет искать пути решения этой проблемы, которые упираются в возможности стран Запада и ограниченности их возможностей. Налаживание же своего производства займет достаточное много времени для выхода на серийное, а уничтожение российских пусковых установок и предприятий также зависят от реакции, возможностей и оперативности партнеров.

В этот сложный период жители столицы должны максимум уделять внимание собственной безопасности, не игнорировать базовые требования к подготовке к массированным обстрелам.

Вышеперечисленная номенклатура ракет и их характеристики позволяют понимать степень угрозы и время реакции на пуски, во многих случаях сведенное к минимуму. Самое надежное укрытие при таких ударах – бомбоубежище, подвал, метро. Две стены при ударе баллистической ракеты не спасут при прямом попадании в здание, особенно когда речь идет о 9М723.

Ответственность людей за свои жизни в этот сложный период войны становится не менее приоритетной, нежели поиск эффективных средств борьбы с этими угрозами.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".