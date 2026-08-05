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Россия наращивает ракетные удары по Киеву: на что сделал ставку враг, смогут ли спасти "две стены" и что делать без перехватчиков для Patriot

Александр Коваленко
спецпроект
War
9 минут
714
Обстрел Киева
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Только в июле 2026 года российские оккупационные войска нанесли 10 ударов разной степени мощности по столице Украины Киеву. В августе терор продолжается. При этом противник использовал в ходе этих атак преимущественно сложные для перехвата обычными системами ПВО ракеты. Президент Украины Владимир Зеленский не первый месяц обращается к партнерам с просьбой обеспечить поставки противоракет, но, похоже, украинцам нужно будет и самостоятельно заботиться о своей безопасности. А потому понимание, какие средства применяет враг, сейчас важно как никогда.

Российские оккупанты с начала года поступательно, но уверенно перешли на применение по украинским городам избирательной номенклатуры средств поражения (в рамках распределенного адаптивного террора). И если говорить о Киеве, то он преимущественно оказывается под ударом сложных для перехвата ракет, а именно: баллистических, аэробаллистических и гиперзвуковых.

На сегодняшний день все эти ракеты могут перехватывать такие средства, стоящие на вооружении Сил обороны Украины, как ЗРК Patriot и SAMP-T. Все остальные такими возможностями не обладают. Но, как не единожды отмечал президент Украины, боекомплекта к этим ЗРК недостаточно, чтобы эффективно противодействовать российским ударам. Например, после атаки на столицу в ночь на 1 августа Владимир Зеленский сообщил, что удалось сбить только одну баллистическую ракету (из 27) "просто потому, что для Patriot нет ракет (перехватчиков. – Ред.)".

В этом материале постараемся разобраться, какие именно за ракеты применяет Россия по столице Украины, как от них можно спастись самостоятельно и какие средства ПВО других стран могут оказаться полезными в борьбе против российского террора.

Инструменты террора

Начнем с ракет, которые Россия в последнее время стала чаще обычного применять по Киеву. Среди них будут как уже знакомые образцы, так и те, о которых киевляне могут слышать впервые. Но жители Николаевской и Одесской областей уже имели печальный опыт знакомства с ними. А теперь все по порядку.

9М723: основная баллистическая ракета комплекса ОТРК "Искандер-М".

Дальность полета – 500 км.

Максимальная высота полета – 100 км.

Скорость – 2 600 м/с на максимальной высоте, 2 100 м/с при выходе на конечный участок полета, 800 м/с при захождении ракеты на цель. В этот момент ракета наиболее уязвима для перехвата.

Боевая часть – 500 кг. Стандартная осколочно-фугасная БЧ представляет собой капсюль в виде бетонобойной бомбы советского образца БЕТАБ-500, предназначенной для борьбы с укрепленного и бункерного типа объектами. В этом ее основная опасность – ракета может пробивать больше бетонных перекрытий и представлять собой большую угрозу при ударе по многоэтажным зданиям. В зависимости от того, из какого материала они построены, отличается и степень разрушений. Например, ракета 9М723 обладает удельной мощностью, способной полностью разрушить кирпичную пятиэтажку.

Также 9М723 применяет кассетные боевые части, в состав которых входят 54 суббоеприпаса 9Н730, которые отстреливаются на высотах от 900 до 1 400 метров и предназначены для нанесения поражения неизбирательного характера по большим площадям. По бетонным зданиям разрушительный эффект от таких БЧ меньший, если не учитывать риски возгораний – пожаров, и больше представляют угрозу людям на открытых пространствах без укрытий.

Производство – в среднем три единицы готовой продукции в сутки, и зависит от поставок всех необходимых компонентов, в том числе контрабандного происхождения.

Ракеты 9М723 преимущественно применяются по Киеву и области с Брянской и Курской областей РФ. Это позволяет противнику использовать их с безопасных расстояний (на достаточном удалении от границы с Украиной) и минимизацией рисков поражения комплекса в ответ или обнаружения вывода его на марш к пусковой позиции.

Ракеты 9М723 преодолевают 500 км за немногим более 3 минуты. Расстояние до Киева от границы с РФ преодолевается за полторы минуты.

ОТРК "Искандер-М"

Х-47М2 "Кинжал": аэробаллистическая версия 9М723, модифицированная для пусков с авиационного носителя МиГ-31К.

Для этих задач ракета получила усиленную конструкцию для воздушного старта, улучшенную хвостовую часть, уменьшенные аэродинамические рули.

Такой формат пуска и изменения в конструкции позволили увеличить дальность полета ракеты от 1 500 до 2 000 км.

Что касается скорости полета, то она может достигать 3 400 м/с или 12 000 км/ч.

Боевая часть имеет стандартную для таких ракет массу в 500 кг, а за основу также взята концепция советской авиационной бетонобойной бомбы БЕТАБ-500. Учитывая скорость полета, пробивной эффект у Х-47М2 "Кинжал" выше чем у классической 9М723.

В России производят в среднем одну такую ракету за 2-3 дня, но при наличии всех необходимых компонентов объемы могут быть и выше.

3М22 "Циркон": российская гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования.

Она разработаня НПО "Машиностроения". При всей своей схожести c 9М723 и Х-47М2 обладает прямоточным воздушно-реактивным двигателем и не имеет баллистической физики полета.

Дальность полета – 1 000 км.

Масса боевой части – 400 кг.

Скорость полета – от 2 700 до 3 000 м/с.

Если раньше пуски "Цирконов" по Киеву проводились с территории временно оккупированного Крыма, то с июня 2026 года – уже и из Курской области РФ. Противник передислоцировал туда из АРК часть комплексов "Бастион", о чем говорил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Расстояние до Киева преодолевает в среднем за 3 минуты.

Что касается производства, то это единица готовой продукции в течение 2-3 дней. Но за время полномасштабного вторжения РОВ накопили боекомплект, что позволяет сейчас достаточно активно применять "Цирконы".

"Циркон"

KN-23 (Hwasong-11A) .

Это северокорейский аналог 9М723, которую в КНДР из-за технических и технологических недостатков производства не смогли полностью повторить, и в итоге пошли по своему пути развития твердотопливной баллистики, частично повторив российскую разработку.

В результате ракета получилась больше и тяжелее. Это позволило создать определенные вариации между дальностью полета и массой боевой части.

Дальность полета – 450-600 км.

Масса БЧ – от 500 кг до 1 000 кг.

Показатели по скорости практически идентичны 9М723, за исключением квазибаллистических высот, варьирующихся в зависимости от стадии полета от 40 до 60 км.

Как и в случае с 9М723, ракета KN-23 наиболее уязвима в стадии захода на цель.

Объемы производства неизвестны.

48Н6ДМ

Ракеты 48Н6 представляют собой боекомплект для систем противовоздушной обороны ЗРС С-400 "Триумф", но российские оккупанты достаточно активно применяют их для ударов по поверхности.

Дальность полета – 200-250 км.

Масса боевой части – 180 кг.

Скорость полета – от 1 800 м/с до 2 500 м/с.

Объемы производства – в среднем 1-2 ракеты в сутки.

Пуски по Киеву преимущественно осуществляются с Брянской области, что в целом делает этот комплекс наиболее уязвимым для ответных ударов – в случае его раннего обнаружения.

48Н6ДМ в отличие от других ракет обладает большим количеством осколочных элементов (а это десятки тысяч шрапнели), что делает ее не столько разрушительной, сколько максимально опасной для гражданского населения особенно на открытых, незащищенных пространствах.

Процесс производства ракет 48Н6 к российским ЗРК С-400

П-800 "Оникс" (3М55)

Это противокорабельная ракета (пуски комплексами "Бастион-П"), но враг активно применяет ее с 2022 года для нанесения ударов не только по морским, надводным целям, но и по сухопутным объектам.

Дальность полета – от 300 до 800 км.

Масса боевой части – 300 кг.

Скорость полета зависит от условий полета. Если у поверхности моря, то это 680-700 м/с, если над поверхностью земли, то маршевый участок может достигать 880 м/с.

Объемы производства – в среднем одна ракета в течение 2-3 дней.

Противодействие

Все вышеперечисленные ракеты представляют собой опасность по ряду практически одинаковых причин:

– высокая скорость полета;

– мощные боевые части, от которых никакие две стены не спасут;

– сложные для перехвата высоты и траектории полета.

На сегодняшний день у Украины есть всего два типа комплексов ПВО, способных перехватывать эти ракеты, а именно: ЗРК Patriot (ракеты PAC-3) и SAMP/T (ракеты Aster-30, особенно в модификации B1NT).

Помимо этих систем, в мире есть и другие, которые также могут применяться для перехвата вышеперечисленной номенклатуры ракетных средств РОВ.

THAAD – наиболее часто упоминаемая в СМИ заатмосферная система ПРО, которая проектировалась для перехвата баллистических ракет на больших высотах еще до выхода тех на конечную траекторию полета (этап нанесения удара).

Но проблема THAAD заключается в том, что ее назначение – заатмосферный перехват, а не противодействие низколетящим целям к которым относятся 3М22 "Циркон" и П-800 "Оникс". Кроме всего прочего, этих систем не так много и боекомплект к ним является крайне дефицитным.

THAAD

"Праща Давида" – это израильская система, которая создавалась для противодействия баллистическим ракетам, но эффективность против низколетящих целей типа 3М22 "Циркон" и П-800 "Оникс" не подтверждена. Кроме того, Израиль вряд ли в ближайшей перспективе настолько сблизится с Украиной, чтобы поставлять эти комплексы.

Стоит также упомянуть корабельную систему Aegis BMD, хорошо себя зарекомендовавшую в борьбе против баллистических ракет. Особенно SM-3. А SM-6 – как средство перехвата гиперзвуковых целей. Но это в первую очередь корабельная система.

Поэтому в вопросах пассивного противодействия Украина может рассчитывать на незначительное увеличение количества поставляемых ЗРК Patriot и SAMP-T в будущем, но и сохраняющийся дефицит поставок ракет.

Локализация производства PAC-3 и Aster-30 B1NT в Украине лишь частично может решить вопрос дефицита ракет, равно как и перспективная разработка Freya. Для масштабирования всех этих возможностей по противодействию и выходу на относительное серийное производство в лучшем случае необходим минимум год. А что делать Украине все это время?

Активное противодействие – охота на российскими пусковыми установками и нанесение ударов по производствам ракет.

Об этом я уже отчасти упомянул выше, указывая дальность полета ракет и места их пусков. Отмечая, что наиболее уязвимые именно пусковые С-400, поскольку для применения ракет 48Н6ДМ им приходится ближе всех остальных находиться от границы с Украиной. Практически все остальные имеют серьезный буфер безопасности для предотвращения ударов в ответ.

Накануне контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери предложил Украине для охоты на российские ОТРК использовать F-16 авиационными ракетами Extended Range Attack Munition (ERAM) дальностью полета 480 км, массой боевой части 227 кг и высокой устойчивостью к РЭБ.

В 2025 году Госдепартамент США одобрил продажу Украине до 3350 ракет ERAM, но официальных данных о поступлении этих средств поражения в пользование Воздушных сил ВСУ нет.

Что же до ударов по производству ракет, то это вполне реализуемая задача, однако она требует применения значительного количества ракетных средств поражения с достаточно мощными боевыми частями. Налетами дронов такие предприятия из функционабельного состояния не вывести. Но, как известно, на сегодняшний день в вопросах применения ракетных средств мы не вышли еще на уровень осуществления настолько массированных, концентрированных ударов.

Выводы

Противник выбрал тактику ракетных ударов по Киеву с применением номенклатуры ракет, которые наиболее сложно перехватывать. Пользуясь дефицитом, как систем ПВО, так и боекомплекта к ним, враг будет продолжать наносить удары по столице, гипертрофируя террор.

Украина, безусловно, будет искать пути решения этой проблемы, которые упираются в возможности стран Запада и ограниченности их возможностей. Налаживание же своего производства займет достаточное много времени для выхода на серийное, а уничтожение российских пусковых установок и предприятий также зависят от реакции, возможностей и оперативности партнеров.

В этот сложный период жители столицы должны максимум уделять внимание собственной безопасности, не игнорировать базовые требования к подготовке к массированным обстрелам.

Вышеперечисленная номенклатура ракет и их характеристики позволяют понимать степень угрозы и время реакции на пуски, во многих случаях сведенное к минимуму. Самое надежное укрытие при таких ударах – бомбоубежище, подвал, метро. Две стены при ударе баллистической ракеты не спасут при прямом попадании в здание, особенно когда речь идет о 9М723.

Ответственность людей за свои жизни в этот сложный период войны становится не менее приоритетной, нежели поиск эффективных средств борьбы с этими угрозами.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

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