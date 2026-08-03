Зеленский рассказал о переговорах по созданию противоракетной системы "Фрейя"

Украина совместно с европейскими партнерами работает над созданием противоракетной системы "Фрейя", которая должна обеспечить комплексную защиту от ракетных угроз. Уже ведутся переговоры с десятью государствами и двенадцатью компаниями оборонного сектора.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совещания руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины. Информацию глава государства обнародовал в Telegram-канале.

Президент назвал "Фрейю" одним из самых амбициозных украинских оборонных проектов и призвал дипломатов сделать его приоритетом.

"Наша "Фрея" может стать общей для Европы системой, которая обеспечит интегрированную защиту. "Фрея" будет быстро внедряться в производство и проверена в боевых условиях", — сказал Зеленский.

Украина способна самостоятельно создать ключевые элементы комплекса, однако для полноценной работы системы необходимо сотрудничество с международными партнерами.

"Украина способна изготовить саму ракету и пусковую установку. Но решающим фактором является сотрудничество с теми европейскими государствами и компаниями, которые располагают радарами, датчиками и всем остальным, что необходимо для эффективной противоракетной системы", — подчеркнул президент.

Главные истории дня

В состав противоракетной коалиции уже входят Украина, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания, а также 12 компаний-производителей. В то же время проект остается открытым для новых участников.

"Антибаллистическая коалиция и проект "Фрейя" открыты для присоединения других участников, способных действительно укрепить общеевропейскую безопасность", – подчеркнул глава государства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине планируют создать прототип новой системы противоракетной обороны "Фрейя" уже в первой половине следующего года. Проект реализуется в сотрудничестве с европейскими партнерами и направлен на усиление защиты от баллистических ракет.

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