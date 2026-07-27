В Украине назвали сроки создания противоракетного щита "Фрейя": что известно

В Украине планируют создать прототип новой системы противоракетной обороны "Фрейя" уже в первой половине следующего года. Проект реализуется в сотрудничестве с европейскими партнерами и направлен на усиление защиты от баллистических ракет.

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Речь идет о создании более доступной альтернативы существующим системам ПВО, в частности Patriot. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявления представителей Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Сроки и участники проекта

Как сообщил заместитель секретаря СНБО Давид Алоян, Украина ставит амбициозную цель – подготовить минимально жизнеспособный продукт уже в первой половине следующего года. По его словам, прототип должен продемонстрировать первые практические результаты.

Ожидается, что в ближайшее время состоится первое заседание международного руководящего комитета, который будет оценивать расходы на исследования и разработку.

Ранее на саммите в Париже лидеры десяти европейских стран вместе с президентом Владимиром Зеленским и представителями оборонной промышленности объявили о создании коалиции противоракетной обороны.

Главные истории дня

Почему Украине нужна новая система

В настоящее время Украина в значительной степени зависит от американских комплексов Patriot, которые остаются единственными эффективными средствами для перехвата баллистических ракет. В то же время поставки таких систем ограничены из-за политических факторов, нехватки запасов и длительного цикла производства.

В последнее время Россия усилила ракетные атаки, в частности по Киеву и Одессе, применяя десятки баллистических ракет. Часть из них не удалось перехватить из-за дефицита соответствующих средств.

Украина планирует обеспечить проект "Фрейя" собственными компонентами, в частности пусковыми установками и ракетами-перехватчиками, которые в настоящее время находятся на стадии испытаний.

Открытая архитектура и сотрудничество

Проект "Фрейя" предусматривает создание системы с открытой архитектурой, которая позволит интегрировать компоненты различных производителей. К инициативе уже присоединились ведущие оборонные компании, в числе которых европейские производители систем ПВО и электроники.

По словам Алояна, такой подход позволяет странам-партнерам самостоятельно выбирать необходимые элементы системы, включая радары и другие компоненты.

"Общая логика этой системы заключается в том, что это открытая архитектура. Поэтому если Дания скажет: "Мне нужна система "Фрейя" с радаром Weibel датского производства", – это нормально. Если Швеция скажет, что ей нужна система Saab, это также не проблема", – пояснил представитель СНБО.

Также рассматривается создание отдельного механизма финансирования, который обеспечит стабильную поддержку проекта.

Ожидается, что объединение усилий государства и частного сектора позволит ускорить разработку и избежать излишней бюрократии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренности с американской оборонной компанией Raytheon о совместном производстве в Украине ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, это станет новым этапом сотрудничества между украинской и американской оборонной промышленностью.

Польша выразила Соединенным Штатам Америки готовность присоединиться к совместному с Украиной производству ракет для системы противовоздушной обороны Patriot. И предложила разместить производство в Польше как на безопасной площадке.

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