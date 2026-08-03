Россия атаковала транспортную инфраструктуру Одесщины: пострадали шесть человек

В понедельник, 3 августа, российские войска нанесли удар по Одесской области. Под ударом оказалась транспортная инфраструктура.

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На данный момент известно о шести пострадавших. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Что известно об атаке

"Враг атаковал транспортную инфраструктуру Одесской области", – говорится в посте Кипера, опубликованном в 12:36.

В результате вражеского удара на территории одного из объектов вспыхнул пожар. По предварительной информации, травмы получили шесть человек, трое из них были доставлены в больницу.

В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а на месте продолжается ликвидация последствий обстрела.

Главные истории дня

Напомним, 3 августа российская оккупационная армия наносила удары по прифронтовым регионам Украины: под вражеской атакой оказались Чернигов и Запорожье. В результате обстрелов в обоих областных центрах пострадали люди.

Как писал OBOZ.UA, 1 августа военные российской оккупационной армии атаковали Одессу. В результате атаки с использованием дронов зафиксировано попадание в жилой многоэтажный дом, известно о двух пострадавших.

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